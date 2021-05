Las reacciones tras aprobación de nueva Ley Electoral en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Varias son las reacciones de los hondureños luego de que este martes el Congreso Nacional aprobara la nueva Ley Electoral, sin segunda vuelta y con la integración de las Juntas Receptoras de Votos y el pago de la deuda política.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, se refirió al reglamento y aseguró que "esta ley es más de lo mismo, no garantiza elecciones transparentes ni resultados creíbles, es anti democrática porque no da participación a todos los partidos en las mesas... creará más inestabilidad y migración ilegal".

Agregó que eso lo hacía sentirse muy "¡triste por Honduras!

El diputado David Chávez también reaccionó en sus redes sociales. "¡Hemos cumplido!", fue parte del mensaje que compartió en Twitter para aplaudir la aprobación de los últimos artículos que permitió que la legislación fuera aprobada en su totalidad.



"Demostramos hasta la saciedad nuestro compromiso irrestricto con la democracia, le hemos legado al país una nueva Ley Electoral como prometimos", agregó para referir que el Partido Nacional votó a favor de la aprobación.

Reinaldo Sánchez de su lado agradeció a los líderes de las distintas bancadas que hicieron posible este gran paso.

Otro de los hondureños que reaccionó a la misma es el excandidato presidencial, Enrique Reina, quien calificó la acción legislativa como una buena noticia para el proceso electoral general.

A la vez que invitó a "discutir y aprobar la Ley del Tribunal de Justicia Electoral" para que Honduras pueda ir a elecciones generales con todas las reglas claras.



Mientras que, el diputado Luis Redondo se quejó a través de Twitter tras ser ignorado al momento de pedir la palabra cuando buscaba solicitar que se incluyera la segunda vuelta.

El diputado Edgardo Casaña, por su lado, también lamentó que "no logramos la Ley Electoral que el pueblo quisiera, no habrá segunda vuelta".

"Todo este proceso fue iniciado por la bancada de Libertad y Refundación, lamentamos que no habrá segunda vuelta o balotaje porque el Partido Nacional no quiso ni siquiera discutir el tema, porque el egoísmo no les permite entender que hay que darle democracia a esta pueblo", enfatizó.

La nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas fue aprobada en su totalidad con un 92% de votos a favor, 5% en contra y un 3% de abstencionismo.

La tarde del lunes se había avanzado con la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Asimismo, se acordó el pago de la deuda política. Este martes se terminaron de aprobar más de 100 artículos.

Ahora, después de la aprobación de la normativa electoral, resta que sea sancionado por el Poder Ejecutivo y que se promulgue en el diario oficial La Gaceta para que cobre vigencia antes de la convocatoria a las votaciones generales que se hará el próximo jueves.