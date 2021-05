Dentro de pulpería asesinan a hombre y dejan a otro herido en la Espíritu Santo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "La justicia solo viene de Dios, él se encargará de ellos", fueron las palabras de una hondureña, quien entre lágrimas e impotencia relató cómo delincuentes mataron a su hijo y dejaron herido a su abuelo en la colonia Espíritu Santo, de Tegucigalpa.

De acuerdo con la madre de la víctima, sujetos desconocidos a bordo de un taxi llegaron hasta la vivienda (donde funciona una pulpería) para arremeter a balazos contra el joven de 21 años.

El ahora occiso fue identificado como Anthony Manuel Quiroz Ávila, quien se encontraba en compañía de José Francisco Quiroz Ávila (72) que resultó gravemente herido en el atentado criminal.

"Le habían dicho que un celular que lo había vendido estaba malo. Hijo entregá el celular hay que ser honestos (le decía)". Además, "se llevaba con unos hombres muy raros, no sé si serán mareros", contó la progenitora.



En tanto, el septuagenario tuvo que ser trasladado hasta una estación de bomberos en la colonia El Carrizal para recibir los primeros auxilios y así poder salvar su vida. Minutos después, se dio a conocer que una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña (CRH) lo movilizó hasta el Hospital Escuela de la capital.

"Aquí no hay leyes, domina la droga y la maldad. No hay trabajo, no me da miedo decirlo", dijo la hondureña abrumada por el dolor.

Momento en que personal de Medicina Forense realiza el levantamiento del cádaver.



Por su parte, agentes de la Policía Nacional y del Orden Público acudieron al lugar de los hechos para resguardar la escena del crimen y esperar el levantamiento médico legal del fallecido.

