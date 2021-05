"Me gusta castigar a las mujeres": Los audios que incriman a "El Rey del Cachopo" en asesinato de hondureña

MADRID, ESPAÑA.- Mientras dos de sus exparejas y la madre de Heidi Paz aseguran que César Román era violento y peligroso, el imputado sigue negando estas versiones, pero una nueva prueba podría demostrar que las mujeres no mintieron en sus declaraciones durante el juicio por el asesinato de la joven hondureña.



César Román, mejor conocido como "El Rey del Cachopo", es señalado como el presunto responsable de asesinar y desmembrar a Heidi Paz (25), una hondureña con la que mantenía un noviazgo de cuatro meses cuando ella fue hallada muerta dentro de una nave que él rentaba.

El imputado era dueño del restaurante donde la joven inmigrante trabajaba y ha sostenido que no la mató, incluso llegó a decir que Heidi "sigue viva y está en Honduras", sin embargo, las pruebas forenses reveladas en los últimos días comprueban una relación del 99.9% con el ADN de la madre de la joven.

Audios escalofriantes

En la sesión del jueves, durante el juicio contra "El Rey del Cachopo", se presentaron como evidencia varios audios que él habría enviado a la infortunada joven, en los que la amenazaba si no le contestaba sus llamadas, algo que Gloria Bulnes, madre de Heidi, ha confirmado, "él la llamaba mucho a ella, '¡ay mami, ya me va a llamar!, me decía. Cada cinco minutos la llamaba", declaró recientemente.



"Coge el puto teléfono, me queda una mierda de batería, no tengo con qué pagar lo que he consumido”.“Llámame que vamos a tener un problema y serio”, son parte de los audios que el hombre le enviaba a la hondureña y que fueron recopilados por los fiscales, pese a que él desinstaló la aplicación de mensajería antes de ser capturado en noviembre de 2018, tres meses después del asesinato.

Además, en el juicio se habló de otros audios que el hombre intercambió con otras mujeres a las que les escribió durante el tiempo que estuvo fugitivo en Zaragoza, a una de ellas le dijo: "Me gusta castigar a la mujer para que sepa quién manda”. Los agentes también descubrieron que durante ese tiempo estuvo muy ocupado buscando contactar chicas a través de aplicaciones de citas.



Además de eso, César Román utilizó su teléfono para realizar búsquedas como “descuartizada en Usera” (el lugar donde fue el asesinato de su expareja).



Con todas estas pruebas en el expediente y los testimonios de todas los testigos, incluyendo el de Natividad Rodríguez, su expareja y madre de su pequeña hija, quien afirma que vivió un infierno a su lado pues "mentía muchísimo, en todo. Es agresivo, impulsivo, manipulador, muy celoso", el juez deberá determinar si es inocente o culpable y la pena que se le aplicará en caso de que lo sea. La Físcalía ha solicitado 15 años de cárcel y una multa económica que sea entregada a los dos hijos que Heidi dejó en Honduras.

