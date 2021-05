Trasladan a morgue 16 cadáveres de matanza en bares de Perú  

LIMA, PERÚ.- Los cuerpos de 6 asesinados en dos bares de la principal zona productora de droga de Perú fueron llevados a una morgue y las autoridades atribuyen el crimen a un grupo armado protector del narcotráfico ligado a Sendero Luminoso.



Leonidas Casas, juez de paz del pueblo San Miguel del Ene, confirmó el martes a The Associated Press que junto a un fiscal y decenas de campesinos recogieron los cuerpos, pero lamentó que ni la policía ni los militares hayan viajado hasta la escena del crimen aduciendo temor a ser emboscados.



El presidente Francisco Sagasti condenó el crimen en una actividad pública y dijo que entre los muertos había una niña de un año, otro de tres años y dos adolescentes. Atribuyó la matanza al Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que según las autoridades brinda seguridad a las cargas de droga que salen del extenso valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro.



VEA: Hong Kong podría botar millones de dosis anticovid por falta de vacunados



“Tenemos un pequeño grupo de terroristas que conocen muy bien la zona, que conocen todas las quebradas y lugares y han estado dedicados a fomentar o proteger a quienes están dedicados a sembrar coca ilegalmente y convirtiéndola en pasta básica y cocaína”, dijo Sagasti.



Las autoridades no han mostrado pruebas al momento sobre la autoría de los hechos y tampoco saben los motivos por los cuáles se habría realizado una matanza que incluye a cuatro menores de edad. El grupo armado no ha emitido ningún pronunciamiento al momento.



El juez Casas relató a la AP que la mañana del lunes junto al alcalde distrital Alejandro Atao y los campesinos del comité de autodefensa local, caminaron hasta las afueras del pueblo y hallaron los cadáveres dentro y fuera de los dos bares donde ocurrió el crimen la noche del domingo.



Reconstruyendo los hechos indicó que los clientes de ambos bares, que están frente a frente, fueron asesinados "con armas de fuego". Añadió que un grupo de mujeres que atendían en el bar, una mujer con un niño pequeño y un hombre se escondieron en un cuarto dentro de uno de los bares, pero los asesinos rompieron la puerta, los mataron y quemaron sus cuerpos.



Casas afirmó que no sabe quiénes han sido los atacantes y tampoco los motivos. Recordó que en días anteriores no hubo indicios ni incursiones del grupo armado que protege a narcotraficantes.



El MPCP tiene como jefe a Víctor Quispe Palomino, un hombre de 60 años que integró en el pasado Sendero Luminoso, un grupo terrorista que bañó de sangre a Perú en sus choques con las fuerzas de seguridad entre 1980 y 2000. Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por la captura de Quispe Palomino a quien considera un terrorista y narcotraficante.



En 1992 la policía capturó al filósofo Abimael Guzmán, líder histórico de Sendero Luminoso. Guzmán fue condenado a perpetuidad por su responsabilidad en un atentado con autobomba que dejó 25 muertos, 155 heridos y por otra matanza de 69 campesinos. Tras la detención de Guzmán, Sendero Luminoso se debilitó y Quispe Palomino emergió como líder de un nuevo grupo en la amazonía.



La matanza de 16 personas en dos bares, ocurren a casi dos semanas de los comicios de segunda vuelta para elegir al nuevo presidente entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Ambos han condenado los asesinatos.



Otro asesinato ocurrió un día antes de los comicios de primera vuelta de 2016, cuando una emboscada atribuida al MPCP que mató a ocho soldados del ejército y dos choferes civiles que se dirigían en una caravana hacia un poblado para brindar seguridad a los votantes.



Los comicios del 6 de junio son los más polarizados en las últimas dos décadas. Ganará quien acumule más votos y asumirá el poder el 28 de julio. Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la agencia antinarcóticos estadounidense.