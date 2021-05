Mario Hernán Ramírez recibe el premio "Álvaro Contreras" en el Día del Periodista

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El reconocido escritor y periodista, Mario Hernán Ramírez, fue homenajeado este martes con el premio nacional "Álvaro Contreras", en el marco del Día del Periodista Hondureño.



El galardón fue entregado por su colega, Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), institución que consideró que el profesional de las comunicaciones cumplía con todos los requisitos para ser acreedor de dicho reconocimiento, pues además de su larga trayectoria profesional ha destacado por su comportamiento y ética a lo largo de los años.

"Hablar del periodista Mario Hernán Ramírez es hablar de honestidad, ética y profesionalismo. Por más de siete décadas, generaciones fueron formadas por sus escritos. Don Mario Hernán Ramírez posee más de 14 obras literarias que son instrumentos valiosos para la academia", expresó el presidente del CPH.

Discurso

La pasión de Ramírez por el periodismo data de hace más de 70 años y lo ha llevado a ser homenajeado en diversas ocasiones, sin embargo, reconoce que recibir este premio ha sido uno de sus sueños más grandes.

"Cuando me llamó Osman Reyes pensé que era una broma. Pensé que iba a morir con el deseo de recibir el premio Álvaro Contreras", declaró antes de acudir por la presea.

"Siempre soñé con el Álvaro Contreras, porque soy fundador del Colegio y en segundo lugar mi permanencia en medios por más de 70 años me hacen acreedor del premio; yo sí creo que lo merezco porque voy dejando huella, me siento realizado, me puedo ir contento", aseguró.

Minutos después, al acercarse al estrado dedicó el galardón a su familia. "Es un premio que me enaltece, me enorgullece, me llena de satisfacción. Un premio que dedico a Dios, a la memoria de mi adorada madre y a todos mis demás familiares".

Importancia del premio

El premio "Álvaro Contreras" se entrega cada año desde 1983 a aquellos profesionales que han destacado en el ejercicio de la profesión y lleva el nombre de uno de los periodistas y escritores más talentosos que ha tenido Honduras en la historia.



El primero en recibir el premio fue el periodista Alejandro Castro y más tarde también tuvieron el honor Ventura Ramos, Enrique Gómez, Eliseo Pérez Cadalso, Rodrigo Wong Arévalo, Manuel Gamero, Gustavo Acosta Mejía, Herman Allan Padgett, Adán Elvir Flores, Amílcar Santamaría y Napoleón Mairena Tercero.

El premio también ha sido entregado a valientes y talentosas periodistas como Mirian Mercado, Ninfa Arias, Rossana Guevara, Marlen Perdomo, María Antonia Martínez y Blanca Moreno.



En la lista también se encuentran Dionisio Ramos Bejarano, Armando Cerrato Cortés, José Francisco Morales Cálix, Julio César Marín, Andrés Torres Rodríguez, René Zepeda Flores, Nelson Edgardo Fernández, Luis Edgardo Vallejo y Jacobo Goldstein. También aparecen Gabriel García Ardón, Juan Carlos Barahona, Francisco Javier Mejía, Renato Álvarez, Jorge Talavera Sosa, Edgardo Melgar, Nahúm Valladares, Jonathan Roussel Toledo, Carlos Mauricio Flores, Elán Reyes Pineda, Salomón Salguero y ahora, Mario Hernán Ramírez.

