Diputados sospechan de irregular votación en decreto sobre las ZEDE

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-De no tener los votos suficientes hasta la interferencia de personas que no son diputados son las denuncias hechas por la oposición en el Congreso Nacional, luego de la aprobación de más beneficios para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Desde que se viene sesionando bajo la modalidad virtual no hay registro de votaciones por congresistas tampoco se puede comprobar el quórum, ya que todo el control lo tiene el Partido Nacional.

Lo único que se viene difundiendo en cada reunión remota que se lleva a cabo a través de Zoom después de someter a discusión los dictámenes de una iniciativa o decreto es el resultado en porcentajes de quiénes emiten su sufragio a favor, en contra o se abstienen.

Con un 53% de votos a favor, 44% en contra y el 3% de abstenciones se admitió en la novena sesión legislativa virtual la iniciativa contentiva de las normas para regular las relaciones fiscales y aduaneras entre las entidades competentes del Estado de Honduras y las ZEDE.

Las bancadas de Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal, incluyendo del Partido Innovación y Unidad (Pinu) rechazaron rotundamente este decreto con el que se le otorgan mayores exoneraciones a las también conocidas como ciudades modelos.

Solo los legisladores nacionalistas respaldaron esta propuesta enviada por el Poder Ejecutivo y para lograr la mayoría simple requerida, es decir los 65 votos ocuparon el apoyo de parlamentarios de los partidos minoritarios o no se descarta que se haya cometido una irregularidad.

Aunque se ha argumentado que para haberse aprobado este dictamen se ocupaban 86 votos favorables (mayoría calificada), no se reformó la Ley de las ZEDE, sino que se interpretó el último párrafo del artículo seis de la Ley del Impuesto Sobre Ventas (ISV) al igual que el artículo uno de la Ley de Ingreso de Divisas provenientes de las exportaciones.

