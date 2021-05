Agencias de viaje llevan a turistas a los centros de vacunación en Estados Unidos

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Viajan cientos de kilómetros en avión a Estados Unidos con un solo propósito: que les apliquen la vacuna contra el covid-19.

La mayoría va al punto de inoculación por cuenta propia, pero algunos se van directamente del aeropuerto al establecimiento.

Funcionarios públicos, empresarios, presentadores de televisión, futbolistas, pastores, personalidades y personas comunes han tenido que salir para lograr la inmunidad ante la escasez de vacunas que padece Honduras.

Javier Zúniga, de 41 años, y su esposa, Alejandra Rodríguez, de 34, viajaron por separado en momentos distintos de San Pedro Sula a Orlando, Florida; y Maryland, respectivamente y, luego, visitaron los centros de vacunación.

A Rodríguez le aplicaron la vacuna de Pfizer, mientras que a Zúniga la Johnson & Johnson, por lo que tuvieron que cubrir más de 2,000 kilómetros, cada uno, en los tres viajes.

La pareja, de Tegucigalpa, acató la recomendación de su doctor: “Es mejor gastar para vacunarse, que gastar cuando se está enfermo de coronavirus”.

Quien se inmunizó primero fue Rodríguez. Viajó dos veces para recibir sus vacunas anticovid, pero Zúniga solo tuvo que ir una vez a Estados Unidos para ser inoculado producto que la vacuna que se aplicó solo es de una dosis.

“No tengo confianza en las vacunas que compró el gobierno de Honduras y, además, teníamos que esperar mucho tiempo para que nos vacunaran aquí. Mi esposa tiene problemas respiratorios y no podía esperar”, dijo el esposo de Rodríguez a EL HERALDO.

“Lo que hicimos (ir a vacunarse a Estados Unidos) es una forma de mantener nuestra vida ante la falta de oportunidades en Honduras”, agregó.

Otra compatriota que tuvo que viajar a EE UU para inmunizarse contra el covid-19. Foto: El Heraldo

Con una población de casi 9.5 millones de personas, Honduras es de las naciones que menos vacunas contra covid-19 ha aplicado en el mundo. A la fecha, según el reporte más reciente, el 2.8% de las personas elegibles para vacunar (5.7 millones) había sido inoculado.

Personas que pueden costearse el viaje van a Estados Unidos para no tener que esperar, pero deben tener suficiente dinero para pagar por pruebas, pasajes de avión, hoteles, alquileres de vehículos y otros gastos.

“Nosotros gastamos, entre los dos, casi 70,000 lempiras. Preferimos pagar eso que pagar por medicamentos y hospitalización por coronavirus”, comentó Zúniga.

Para Ángel Hernández, comentarista deportivo de Televicentro, la decisión de vacunarse en Estados Unidos fue producto del proceso de inoculación que avanza con morosidad en el país.

“No había seguridad de cuándo podrían llegar más vacunas a Honduras y así poderme vacunar”, comentó a EL HERALDO mientras viajaba a la nación norteamericana para aplicarse la segunda dosis.

“Lo hice también por la protección de mis padres, quienes tienen una edad avanzada”, añadió.

Aumentaron los viajeros

Entre finales de abril pasado e inicios de mayo, las terminales aéreas se atiborraron de personas, un hecho inusual, puesto que es común que ocurra en los puntos de buses, como pasa en el feriado de Semana Santa.

Y, en ese sentido, cifras del Instituto Nacional de Migración de enero de 2020 a abril de 2021, en poder de la Unidad de Datos de EL HERALDO, muestran que Estados Unidos era el principal destino de los viajeros que salían de Honduras, con más de 174,000 registros.

“Sí ha crecido la salida de personas por vía aérea. Por ejemplo, los números han aumentado considerablemente”, puntualizó Ricardo Cabrera, gerente propietario de Vacations y Business Travel Agency, quien mencionó que hay clientes que les piden que los lleven a los puntos de vacunación.

“Ese es un servicio aparte, pero si el cliente lo ocupa, se hace”, contó.

Estados Unidos es de los que más pruebas aplica para detectar el coronavirus. Foto: El Heraldo

Solamente en lo que va del año, casi 73,000 personas han viajado a Estados Unidos, una cifra alta, dicen expertos, en contraste con la inoculación en Estados Unidos.

Abril de 2021 ha sido el mes con más salida de viajeros hacia Estados Unidos —a falta de los datos de mayo—, con 25,722 salidas, por arriba de marzo, con 20,691.

Cabrera dijo, además, que el éxodo aéreo es una muestra de que las personas están buscando alternativas para evitar el contagios de covid-19.

“Son métodos, son formas que busca cada persona”, expresó, quien también planea visitar Estados Unidos para hacer el turismo de vacuna.

Pero a raíz de que todavía no ha iniciado la inmunización para los mayores de 12 años, Cabrera ha pospuesto su viaje.

“Debo de esperar a que empiecen a vacunar a los niños para ir con mi esposa y mis hijos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad”, puntualizó.

'Se deben tomar decisiones'

El epidemiólogo Francisco Ramos consideró que ante la precariedad del sistema sanitario de Honduras, la población que puede, en su naturaleza de supervivencia, ha tomado decisiones.

“No se puede culparlos, es algo normal. Ojalá y todos tuvieran ese mismo privilegio para gozar de la vacunación contra el coronavirus”, aseveró.

El presidenciable Salvador Nasralla, en tanto, dijo que él buscará vacunarse en otro lugar porque desconfía del gobierno.

“Yo no me voy a vacunar aquí, lo haré en otro lado. Creo que lo que inyectan es suero; tengo miedo. No puedo confiar en vacunas que compró Juan Orlando Hernández”, argumentó.

Estados Unidos también es uno de los países que más dosis de la vacuna acaparó. Foto: AP

¿Se puede perder la visa?

Personalidades publican mensajes sobre sus viajes en las redes sociales, generando condenas de mucha gente que los acusa de presumir de sus privilegios.

Poco después, las autoridades de la Florida empezaron a pedir prueba de residencia a quienes iban a vacunarse a la gran nación norteamericana.

Pero aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos, incluidos Texas, Arizona y California —donde hay comunidades fuertes de latinos—, no tienen ese requisito y aceptan cualquier forma de identificación que tenga una foto.

Muchas de las personas que viajan para vacunarse tienen amigos o parientes que viven en Estados Unidos y los pueden ayudar a sacar citas o a conseguir vacunas anticovid sobrantes.

Algunos tienen casas en Estados Unidos y otros usan direcciones de conocidos. Es común escuchar a estos viajeros decir que tienen entendido que muchos estadounidenses no piensan vacunarse.

Hassibe, una ingeniera agrónoma de Comayagua, dijo que decidió vacunarse en Estados Unidos después de que su madre falleció por covid-19 hace un mes.

Se apuntó a través del internet en una farmacia de Texas usando la dirección de una amiga que vive allí.

El fin de semana pasado viajó en avión a Houston y el lunes fue en carro a Pasadena, Texas, para recibir la segunda vacuna de Moderna.

Pidió que no se publicase su nombre completo por temor a represalias tras escuchar versiones de que quienes viajaron a Estados Unidos para vacunarse podrían perder sus visas.

Hassibe dijo que sintió un gran alivio luego de recibir la segunda vacuna y que pensó en su madre.

“¿Qué hubiese pasado si mi mamá hubiera tenido esta oportunidad de venir a los Estados Unidos a vacunarse?”, se preguntó.

Sabe que se critica mucho a las personas como ella que se aprovechan de los contribuyentes de Estados Unidos inoculándose allí, pero dijo que trata de protegerse ella misma y a su familia.

“Las mismas farmacias te dicen ‘no importa que no tengas papeles, vacúnate’, porque le están haciendo un bien común a la sociedad”, expresó. De momento, ninguno de los testimonios recabados por EL HERALDO dan cuenta que se les haya cancelado la visa.

Incluso, buscar tratamiento médico es una actividad permitida como parte de la visa de turismo B-2, según detalla en su página oficial el Departamento de Estado de Estados Unidos en la sección de visas.

Quizá el oficial consular solicite a algunas personas información adicional o documentos sobre diagnósticos clínicos de médicos locales o en Estados Unidos sobre la condición de la persona para analizar a detalle el caso, pero lo que todos los expertos recomiendan es no mentir.

“Como turista, esta persona no tendría ningún inconveniente con su visa, pero si miente al entrar y miente en una cita que haga en una farmacia y dice que es residente y aporta documentos, ahí tendría problemas el día de mañana para renovar su visa”, explicó el abogado de inmigración, Carlos Olarte.

Los países ricos acapararon buena parte de las vacunas, incluido Estados Unidos, que ha sido criticado por no hacer más para ayudar a las naciones pobres.

