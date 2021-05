Sergio Ramos queda fuera de la convocatoria de España y se pierde la Euro

MADRID, ESPAÑA.- El entrenador de la selección de España, Luis Enique Martínez, anunció este lunes la lista de convocados para disputar la Eurocopa 2021, en donde la gran sorpresa es la ausencia del capitán Sergio Ramos.



Según palabras del seleccionador de la roja, ha decidido no convocar a Ramos porque no ha podido competir en este tramo final de la temporada debido a los diferentes problemas físicos que ha venido sufriendo.

"No solo no ha podido competir con su equipo sino que ni ha podido entrenar, he hablado con él, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, que siempre ha ayudado a la selección y lo puede volver a hacer en futuro", agregó Luis Enrique.

La reacción de Ramos

Luego de que se generara mucha especulación en torno a su no convocatoria, Sergio Ramos compartió un sentido mensaje en sus redes sociales en donde acepta la decisión del entrenador y acepta no estar en forma para encarar el certamen en donde la roja parte como una de las favoritas para alzar el trofeo.



"Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa. He luchado y trabajado cada día en cuerpo y alma para poder llegar al 100% con el Real Madrid y la Selección, pero las cosas no siempre salen como uno quiere. Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre Viva España y Hala Madrid", fue el mensaje de Ramos.

Ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria

Otra de las grandes sorpresas que dejó esta convocatoria de Luis Enrique es que entre los 24 seleccionados no aparece ningún jugador del Real Madrid, algo que es completamente inédito en la historia de la selección española en una Eurocopa.

De esta forma Luis Enrique dejó al margen a futbolistas como Nacho Fernández, Isco o Álvaro Odriozola que habían tenido muchos minutos en el actual curso.

La convocatoria de España

Porteros: David De Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sánchez (Brighton).



Defensas: José Gayá (Valencia), Eric García (Manchester City), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcelona), Diego Llorente (Leeds), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Pau Torres (Villarreal).



Mediocampistas: Fabián Ruiz (Napoli), Pedri (Barcelona), Sergio Busquets (Barcelona), Rodri Hernández (Manchester City), Koke (Atlético de Madrid), Thiago Alcantará (Liverpool).

Delanteros: Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferrán Torres (Manchester City), Gerard Moreno (Villarreal), Álvaro Morata (Juventus), Adama Traoré (Wolverhampton), Pablo Sarabia (PSG).