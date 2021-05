Capturan a cuatro miembros de la MS-13 con más de 100 mil lempiras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Cuatro integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de extorsión y distribución de drogas, fueron detenidos este lunes en la colonia Emmanuel, localizada en la carretera que conduce al departamento de Olancho.

Los detenidos fueron identificados como Ever Josué Pérez Escobar (39), alias "Little Boy", Héctor Amílcar López Herrera (38), alias "Lucas", Erick Sevilla Amador (31), alias "Arquitecto" y Marlon Noé Lagos Fonseca (21), conocido en el mundo criminal como "Lilico".



El informe de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) establece que los cuatro detenidos están implicados en la venta de drogas y sicariato en diversos puntos de la capital.



Además, "Little Boy" es señalado como uno de los principales coordinadores de las actividades ilícitas de la peligrosa mara.

Estos son los decomisos realizados a los cuatro integrantes de la MS-13.



Decomisos

A los presuntos mareros les decomisaron más de 110 mil lempiras en efectivo, mil envoltorios con supuesta marihuana, dos armas de fuego -una de los cuerpos de seguridad del Estado-, cinco celulares y un vehículo tipo taxi con placas AAS-0660.

