Lady Gaga recibe llaves de West Hollywood por impacto cultural de Born This Way

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Una década después del lanzamiento de Born This Way, el segundo y exitoso disco de Lady Gaga, los empoderadores mensajes que albergan las canciones siguen inspirando a millones de personas en el mundo.

El proyecto musical que se ha caracterizado por su alto nivel crítico y comercial ha permitido abrazar con orgullo sus particularidades y construir una sociedad más tolerante y respetuosa con las diferencias que destacan a cada individuo.

Este fin de semana, este importante legado fue celebrado abiertamente en el municipio angelino de West Hollywood, cuya alcaldesa -Lindsey P. Horvath- concedió a la cantante nada más y nada menos que las llaves de la ciudad. El objetivo se vio encaminado a agradecerle a la estrella del pop por el "impacto cultural" que se desprende del trabajo discográfico.

Según la comunidad, este disco ha ayudado para que muchos jóvenes dejen sus miedos atrás y puedan mostrarse y expresarse, tal y como son. Asimismo, ha servido para contribuir al fin de la discriminación hacia aquellos colectivos como el LGBTQ.

"Muchas gracias por esta llave. Sé que va a sonar cursi para algunas personas, aunque no para mí, pero ustedes tienen las llaves de mi corazón desde hace ya muchos años. Este reconocimiento es un honor y un privilegio para mí, y les prometo que siempre estaré con ustedes este día", dijo muy emocionada Gaga.

Derivado del homenaje, autoridades nombraron oficialmente el 23 de mayo como el día de Born This Way, al menos para la ciudad californiana.

Born This Way, tanto la canción como el álbum, se inspiran en Carl Bean, un activista religioso negro y gay que hablaba, cantaba y predicaba sobre 'haber nacido de esa manera'. Sus primeros trabajos se enmarcan en 1975, 11 años antes de que yo naciera. Así que gracias por tantas décadas de amor, valentía y razones para cantar. Ahora podemos sentir alegría porque nos la merecemos, porque tenemos el derecho de inspirar a los demás a la hora de vivir con tolerancia, aceptación y libertad para todos", escribió la artista en sus redes sociales.



