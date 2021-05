Anulan juicio de guatemalteco acusado de matar a hondureña y sus dos hijos en Estados Unidos

Redacción

IOWA, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades estadounidenses anularon el juicio del guatemalteco Marvin Orellana Escobar, quien es sospechoso de matar a la hondureña Rossibeth Flores Rodríguez, de 29 años, y a sus dos hijos Grecia Daniela Flores Alvarado y Ever José Mejía Flores de 11 y 5 años, los tres originarios de El Paraíso, Copán.

La familia hondureña fue asesinada al interior de su hogar en julio de 2019, ubicada en la 1003 Day St., en el complejo Laurel Village.

El destino de Orellana Escobar sigue a la espera, ya que el pasado abril el juicio del guatemalteco fue declarado como nulo debido a que el jurado no pudo llegar a un veredicto de dos de los tres cargos del imputado.

Declaraciones

Tras dos días de testimonios por parte de la Fiscalía, el guatemalteco decidió subir al estrado para contar su versión de los hechos.

"Dijo que me iba a matar porque no le presté dinero para que pagara parte de lo que debía por su viaje", dijo el acusado mediante través de un intérprete, refiriéndose a las deudas que Flores Rodríguez había contraído para pasar junto con sus dos hijos de manera irregular hacia los Estados Unidos. "Ella dijo que no le iba a dar ninguna satisfacción al padre de los niños, que se los iba a quitar", añadió el portal de Des Moines.

"Ya los maté, ahora te voy a matar'", aseguró Marvin que ella le dijo. El guatemalteco relató durante el juicio que le quitó la arma a Flores Rodríguez y la apuntó. En la lucha que siguió, dijo, ella golpeó su mano y la arma se disparó dos veces, golpeándola en la cabeza en ambas ocasiones.

Según la declaración de Orellana, no tenía mala intención contra Flores Rodríguez o sus hijos, de hecho, incluso antes se había ofrecido a adoptarlos, una afirmación que su madre luego subió al estrado para negar rotundamente. El sospechoso añadió que lo ocurrido con Flores Rodríguez fue tanto un accidente como un acto de defensa propia.

'Hubiera sido mejor huir'

Asimismo, el acusado enfatizó en que su mayor error fue llamar a la policía cuando pasó la tragedia ya que se interpretó como una entrega voluntaria.

"Hubiera sido mejor huir y no estar encerrado durante dos años, como ahora". El testimonio del guatemalteco fue contradictorio con el de su esposa Mariah, quien testificó que ya estaba en casa cuando ocurrió la disputa, escuchó una discusión en español entre Marvin y Rossibeth, lo miró sacar una pistola y dispararle en la cabeza.

"Pensé que este era mi último día en la Tierra", dijo. "Estoy sentado en el sofá, ella me apunta con un arma, pensé, 'esto es para mí', finalizó diciendo el acusado en torno al caso.

Juicio Nulo

Los fiscales encargados del caso enfatizaron que nunca se trató de un accidente o acto de defensa propia sino más bien un disparo "al estilo de ejecución".

"Le disparó a la mujer dos veces en la cabeza, por supuesto que no fue un accidente", dijo el fiscal Kevin Hathaway al jurado. Mientras tanto, los abogados defensores instaron al jurado a dar crédito a la versión de los hechos del guatemalteco, señalando que se quedó en la casa y se comunicó con la Policía él mismo en lugar de huir de la escena o tratar de ocultar lo sucedido.

Los abogados defensores solicitaron la anulación del juicio de los tres cargos, a lo que el Estado no se resistió.

No se fijó de inmediato una fecha para un segundo juicio. Según datos oficiales, Orellana Escobar estaba detenido con una fianza de 3 millones de dólares en la cárcel del condado de Polk.

Los hechos

La versión oficial de los hechos es que Marvin Orellana Escobar mató primero a Rossibeth y después a los dos niños.

Tras el asesinato, el guatemalteco decidió llamar a la policía argumentando que encontró los cuerpos en n la parte baja de su casa, la que le alquilaba a Flores Rodríguez desde que llegó con sus hijos procedentes de Honduras.

Los detectives consideraron que esa versión no estaba bien sustentada y arrestaron al guatemalteco. Una vez detenido, Esquivel cambió la versión de los hechos y afirmó que efectivamente había asesinado a la hondureña y a sus dos hijos, pero que lo hizo en defensa propia.

Según información del Servicio de Control y Aduanas de los Estados Unidos, Orellana Escobar fue deportado por primera vez en 2010 bajo el nombre falso de Marvin Esquivel López. Luego en 2011, fue deportado por segunda vez después que se declarara culpable por ingresar al país, en esa ocasión fue sentenciado a 15 días de prisión.

Después, en 2014, Orellana llegó al municipio de El Paraíso, Copán, donde vivió dos años en una habitación de la casa de la madre de Rossibeth Flores. Mientras estuvo en el lugar se desempeñó como guardaespaldas de un exalcalde y además mantuvo una buena relación con Rossibeth y su familia.

En 2016, el guatemalteco migró hacia Estados Unidos y ese mismo año tuvo un altercado con su expareja y el esposo de ella, por lo que las autoridades le restringieron las visitas, ya que además había agredido a sus dos hijos. En 2019 golpeó con su automóvil un muro, por lo que las autoridades lo obligaron a pagar 1,400 dólares de multa.

