Selena Gómez enloquece las redes sociales con tráiler de nueva serie

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Selena Gómez, la cantante estadounidense, impactó a sus seguidores de las redes sociales con el avance de una nueva serie de televisión titulada: 'Only Murders in the Building'.

A través de su cuenta de Instagram, Selena compartió con sus fanáticos el tráiler de 30 segundos que se viralizó en cuestión de horas y actualmente cuenta con más de siete millones de vistas.

La intérprete de 'De una vez', protagonizará junto a Steve Martin y Martin Short el filme estadounidense que parece ser una promesa televisiva de los próximos meses, misma que se estrenará el 31 de agosto a través de Hulu.

“Un gran misterio de asesinato se revela a sí mismo como una cebolla”, narra Martin en el tráiler de 30 segundos; y Gómez agrega en su propia escena: “Los secretos son la parte divertida”, mientras que Martin Short interviene después: “A veces es más fácil de entender, descubrir el secreto de otra persona que tratar con el tuyo”.

Tras la publicación, muchos usuarios no dudaron en desearle sus buenos deseos y emoción por verla brillar de nuevo en la pantalla grande.

"¡Dios mío, no puedo esperar!", escribieron algunos usuarios, mientras otros decían "¡Estoy emocionada, te extrañabamos Selena!".

¿De qué trata?

La serie trata sobre tres vecinos que comparten una obsesión por el crimen y ven cómo sucede uno en el edificio donde viven. De modo que los tres jóvenes comienzan a investigar y se dan cuenta que el asesino podría vivir entre ellos.

Aaron Dominguez, Amy Ryan y Nathan Lane completan el reparto principal de 'Only Murders in the Building'.

Además de ser una de las actrices principales del filme, Selena Gómez es la productora ejecutiva de la misma.

Aunque en los últimos meses surgieron rumores de que Selena estaba a punto de retirarse de la música debido a la poca aceptación de sus composiciones, la estadounidense ha desmostrado que tiene más rubros en los cuales destacar, como la actuación.

'Only Murders in the Building', se ha convertido en una de las series más esperadas de este 2021 debido a su trama cautivadora y personajes de peso que participan en su producción.

