Padre de hondureña atropellada en EEUU implora visa humanitaria para enterrarla

OLANCHO, HONDURAS.- José Gómez, padre de la adolescente de origen hondureño, Dayana "Diani" Gómez Sánchez, quien murió atropellada en Miami, Estados Unidos, no puede contener el llanto que le genera la noticia de haber perdido a su hija de una manera tan trágica y además, el saberse lejos de ella y del resto de su familia en estos momentos difíciles.



"A mí me parece que yo la voy a llamar más tarde y que me va a contestar. Me parece que no está muerta", relató el hombre en una entrevista con Univisión.

El hombre que se dedica a trabajar el campo en el departamento de Olancho, al nororiente de Honduras, dijo que él fue deportado en 2018, luego de vivir durante 20 años en suelo estadounidense. Desde entonces una distancia de miles de kilómetros se interpuso entre ambos, pero se llamaban constantemente.



"Les pido que me ayuden con una visa humanitaria, les pido que hasta custodiado me pueden llevar y saliendo del cementerio me pueden enviar para atrás (a Honduras), dijo el padre de Diani", quien desea acudir al sepelio de la adolescente.

La tragedia

Según los relatos de Dennis Gómez, hermano de José y tío de la jovencita, ella salió a correr en los alrededores la mañana del sábado, pero no regresó, con el paso de las horas se preocuparon y la reportaron como desaparecida, por lo que incluso colocaron rótulos en las calles para intentar dar con su paradero.



El domingo 16 de mayo, el cuerpo de "Diani" fue encontrado por su tío, debajo de un puente de la 79 Street Causeway, presentaba varias heridas y según las investigaciones, un atropellamiento sería la causa de muerte.

El hombre relató entre lágrimas que un zapato tirado en el área fue lo que le adelantó el difícil escenario que estaría por ver cuando se acercó al sitio donde encontró los restos de su sobrina.

Captura

En las últimas horas fue capturado el presunto responsable de atropellar y abandonar a la adolescente en la solitaria zona, el hombre origen hispano fue identificado como José Fiema, de 60 años de edad, a quien se le decomisó un atomóvil con las mismas características del que buscaba la policía.



Informes de medios de comunicación locales también detallan que los exámenes forenses habrían revelado que el vehículo presentaba golpes y rastros de cabello de la chica.

