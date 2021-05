Luis Suárez: "Me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas"

MADRID, ESPAÑA.-Luis Suárez no ocultó el dolor que le causó su partida el Barcelona. Este sábado, tras coronarse campeón de la Liga de España al vencer 2-1 al Valladolid, el jugador se emocionó y lloró ante las cámaras.



“La situación que le tocó vivir a uno. De la forma como me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas para mostrar que uno está vigente. Voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí. Mucha gente ha sufrido conmigo, mi mujer, mis hijos que están en el día a día. Llevo muchos años en el fútbol y es el año que mas han sufrido por todo. Por ellos era mi entrega cada partido”, dijo.



Además, manifestó que este triunfo lo hizo darse cuenta de su capacidad. “Es especial por todo lo que tocó sufrir, ahí están mis estadísticas, cinco de siete Ligas, ahí está Luis Suárez”.

Videollamada en el terreno de juego

El uruguayo, conmovido, se sentó en el terreno de juego del estadio José Zorrilla y realizó una videollamada con su familia.

El Atlético conquistó la Liga con un último gol del uruguayo, el mismo jugador despreciado por el Barça meses antes.