Mbappé ya tendría acuerdo para fichar por el Ral Madrid después de la Euro

MADRID, ESPAÑA.- El bombazo del año en el mercado de fichajes estaría a punto de darse, pues según informa el portal RMC Sports, Kylian Mbappé ya tendría un acuerdo para llegar al Real Madrid una vez acabe su participacion con Francia en la Eurocopa 2021.



Todo parece indicar que Mbappé está decidido a salir del Paris Saint-Germain y a pesar de que el conjunto parisino le ha hecho millonarias ofertas para renovar el contrato, este las habría rechazado para llegar a la capital española este verano.

El jeque dueño del PSG, Nasser Al Khelaifi no quiere perder a su estrella, pero en caso de no lograr un acuerdo para renovarlo deberá ponerlo en venta para evitar que se marche gratis en 2022. En el último mes el cuadro francés le ha hecho una oferta muy parecida a la de Neymar para que siga en el equipo.



Todo indica que el multimillonario jeque le habría hecho una exorbitante oferta de 30 millones de euros por temporada si firma una extención de cuatro años, sin embargo Mbappé parece tener otra idea en mente.



El francés tiene claro que no quiere irse de mala manera del PSG, por lo que buscaría llegar a un acuerdo con Al Khelaifi para ponerle en venta y es ahí donde entraría en escena el Real Madrid.

Llegaría después de la Euro

Antes de definir su futuro, Kylian Mbappé se centrará en la Eurocopa 2021, en donde con la selección francesa son uno de los máximos candidatos para hacerse con el título continental.



En la concentración de los galos tendrá de compañeros a Karim Benzema y a Raphael Varane, quienes podrían terminarle de ayudar a decidir para que vista de blanco el próximo curso liguero.

Lo que se sabe es que independientemente de si Zinedine Zidane continúa o no en el Real Madrid, Kylian Mbappé podría terminar llegando a Chamartín convirtiéndose sin lugar a dudas en el fichaje del verano.