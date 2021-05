Honduras tendría que vacunar contra covid-19 a 35 mil personas a diario

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Asegurar la llegada de las vacunas contra covid-19 compradas, concentrarse en la vacunación masiva por municipio y contratar más personal de salud serían algunas de las medidas que debe implementar la Secretaría de Salud si para finales de 2021 quiere alcanzar los 5.7 millones de vacunados.

De acuerdo con la epidemióloga Luisa María Pineda, el gobierno no está ni cerca de alcanzar esa meta, especialmente porque no tenemos las vacunas en almacenamiento, sino que estamos en lista de espera para recibirlas. “Porque así como nos dicen: ‘el viernes vienen’, puede ser que no vengan”, cuestionó la experta.

El plan de vacunación aprobado en enero menciona a 5,717,985 personas elegibles para ser inmunizadas, pero podría alcanzar hasta los siete millones si se consiguen los 4.4 millones de las vacunas que el gobierno anunció que comprará a Pfizer.

La idea de Salud es inocular a esa población en lo que queda de 2021, pero para eso el país tendrían que aplicar entre 25 mil y 35 mil dosis diarias a partir del 24 de mayo de 2021, según proyecciones realizadas por la Unidad de Datos de EL HERALDO.

¿Por qué a partir del 24 de mayo y no desde que la vacunación inició?, se preguntarán. Bueno, la respuesta es sencilla: la inmunización hasta la fecha avanza a pasos de tortuga y la proyección realizada por este rotativo nos permiten ver qué tendría que hacer la Secretaría de Salud para vacunar a su población lo antes posible y no hasta 2023, como afirmó en febrero un estudio de Economist Intelligence United.

Precisamente fue ese mes cuando Honduras arrancó con la vacunación paulatina a base de donaciones. Primero recibió 5,000 dosis de Israel, en marzo llegaron 48 mil del mecanismo Covax y a mediados de abril las primeras 6,000 dosis de la Sputnik V.

En mayo se contabilizan las 34 mil del gobierno de El Salvador y fue hasta la semana pasada que llegó el lote de 40,000 dosis de la vacuna Sputnik V, compradas por el Estado.

Esto se ve reflejado en el número de vacunados, pues desde febrero hasta el 19 de mayo apenas se había inmunizado al 2.1% de los 5.7 millones que tiene previsto alcanzar Salud en este 2021.

Esto significa que todavía falta vacunar a 5,593,981 hondureños, más del 97% de la meta propuesta por las autoridades.

Según el reporte de Salud, de ese 2.1% solo un poco más de 18 mil había recibido las dos dosis, mientras que 124 mil estaban a la espera de la segunda dosis de las farmacéuticas de AstraZeneca o Sputnik V.

Solo entre el miércoles y ayer fueron vacunados 4,476 adultos mayores en la capital.

EL HERALDO intentó dialogar con Ida Berenice Molina, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), para conocer detalles del proceso de vacunación y las proyecciones que tiene Salud, pero no contestó las llamadas ni mensajes. También intentó hablar con el viceministro Nery Cerrato, pero tampoco se recibió respuesta.

Proyecciones

Si dejamos por fuera de nuestro análisis a ese 2.1% de la población que ya recibió la primera y —en algunos casos— la segunda dosis de la vacuna y enfocamos los esfuerzos en ese 97%, las proyecciones nos dicen que se tendría 7.25 meses para desarrollar la inmunización masiva desde la próxima semana (24 de mayo). Esto significa que cada mes se tendría que inmunizar a 771,584 personas.

Si hacemos el mismo análisis por semana —tomando en cuenta que para llegar al 31 de diciembre nos quedan 31.4 semanas—, la meta tentativa sería 178,152 hondureños.

Según la epidemióloga Luisa María Pineda, esas proyecciones no son tan utópicas, pero “para lograrlo debemos tener todos los insumos y habrá necesidad de contratar más personal”, advirtió.

La también docente no ve alejado que Honduras pueda alcanzar los 25,312 inmunizados diarios si Salud laborara de lunes a domingo durante los próximos 221 días, según las proyecciones de este rotativo.

Tampoco parece inalcanzable llegar a esos 5.5 millones de hondureños si definen —lo antes posible— un plan de vacunación por municipio y desde el próximo lunes se comienzan a aplicar 35,182 vacunas trabajando de lunes a viernes, es decir, solo los días hábiles para la Secretaría de Salud.

“Aquí en San Pedro Sula, entre los tres triajes, se vacunaron casi 3,000 personas diarias… si se abrieran más triajes, unos cinco o unos seis solo en San Pedro Sula, en Tegucigalpa tendría que ser más porque hay más población, yo creo que sí se lograría”, comentó.

La epidemióloga advirtió que para que estas proyecciones se cumplan el país debe tener aseguradas y almacenadas las 3.9 millones de dosis que prometió donar el mecanismo Covax, las 1.4 millones que compró el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), las 4.2 millones de Sputnik V y las 4.4 millones que pretende adquirir de Pfizer.

Hasta la fecha el país solo ha recibido 276,600 dosis donadas y 46,000 dosis compradas. Que lleguen las 644,140 dosis programadas en lo que resta de mayo y junio es vital para mantener la vacunación masiva.

