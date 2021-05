Estiman que cinco mil negocios han retornado a la informalidad

Abigaíl Ramírez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Osmín Domínguez, un hombre trabajador con el entusiasmo de superación, se lanzó a emprender en el rubro gastronómico con la venta de carne asada, sin embargo, los efectos del covid-19 lo obligaron a renunciar a su sueño.

El negocio inició hace un año, cuando el virus tenía poco más de tres meses de amenazar el territorio, no pasaron más de dos meses con el negocio cuando tuvo que cerrar el local pues las restricciones y el miedo al virus mantenía a las personas lejos de consumir su comida.

“Yo intenté generar ganancias con el negocio, pero las personas vivían con el temor de comprar pensando que podíamos tener el virus, solo los primeros días miramos un poco de movimiento, pero después las ventas no nos ayudaban a pagar el alquiler por lo que lastimosamente cerramos”, lamentó Domínguez.

El joven emprendedor tuvo que cerrar su negocio, vender los materiales que compró e intentar ofrecer su servicio de vez en cuando desde su casa.

Por similar situación pasa Mirna Martínez, quien tenía su negocio de accesorios y ropa en el mercado Zonal Belén y tuvo que cerrar dos de sus tres puestos.

Mirna junto a su esposo Carlos Sosa tenían años alquilando un local de cinco mil lempiras, las ventas eran buenas por al menos 10 años de tener sus negocios. Sin embargo, con la llegada del coronavirus tuvo que cerrar, hasta que en enero volvió a sus puestos, pero las ventas no le dieron un buen recibimiento.

“Las ventas son demasiadas bajas, yo tuve que cerrar dos de mis tres puestos porque no me alcanzaba para pagar el alquiler, las personas ya no compran y no me permiten ganar el dinero que acostumbraba”, manifestó la comerciante.

Mirna es madre de familia, por lo que asegura que sigue luchando por sus hijos y por eso no ha querido ceder el único puesto que tiene y fuente de sustento para toda su familia.

“Continúo con la esperanza que la situación mejore y hago el intento para no perder este puesto que me queda porque de aquí sacamos a los niños adelante”, informó.

Proyecciones

Los testimonios de estos dos emprendedores representan uno de los aproximadamente 15 mil negocios informales cerrados a nivel de Francisco Morazán. Según proyecciones de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), en Francisco Morazán la cantidad de negocios informales suman los 150 mil negocios y de estos han cerrado alrededor de 15,500, es decir, más del 10 por ciento. Efraín Rodríguez, directivo de la ANMPIH, informó que “por lo general los negocios que cierran son los que tienen menos de seis meses, pues estos no cuentan con suficiente capital para seguir manteniéndose, a veces les hace falta la parte administrativa o quizá las proyecciones que hacen no son adecuadas por el lugar o demanda que hay en el puesto”.

A su vez, dijo que existe una cantidad determinada que lograron pasar de la informalidad a ser parte de la empresa formal gracias al apoyo con leyes que les ha permitido hacer esta transición, pero la pandemia llegó a oscurecer el panorama, ya que muchas de ellas volvieron a la informalidad al no poder pagar el local.

Rodríguez detalló que para noviembre del 2019 aproximadamente unas 18 mil negocios informales pasaron a la formalidad, pero con la emergencia sanitaria han regresado a la informalidad del 25 al 30 por ciento de ellas, lo que sería más de cinco mil, que retrocedieron a vender sus productos desde la informalidad.

Según informes de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), en 2021 se ha mejorado la inscripción de empresas.

En los primeros cuatro meses del 2021 ha habido 4,554 inscripciones en comparación con los primeros cuatro meses del 2020, que fueron 2,982, para este año se han dado 1,572 inscripciones más. Por lo que se proyecta que este año será mucho mejor en formalización de empresas.

