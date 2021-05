Salvador Nasralla: Las elecciones generales no se trata de partidos, sino de personas buenas y malas  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato presidencial por la corriente ‘Salvador de Honduras’, Salvador Nasralla, explicó este jueves que las elecciones generales del próximo noviembre en Honduras, no se trata de partidos políticos, sino de las personas que los representan.



Nasralla afirmó que hay personas malas que representarán a partidos en los comicios generales, pero también hay personas buenas por las que los hondureños podrán votar.



"No es una elección de partidos, sino que son unas elecciones de una persona buena que va a representar a un partido y una persona mala que va a representar a otro", enfatizó el excandidato de la alianza opositora.



Sin embargo, "La gente tendrá la capacidad de elegir a la persona buena que está compitiendo contra otros malos, independientemente que haya hecho alianzas con partidos que tienen candidatos no votables", recalcó el candidato presidencial.



Alianzas

A menos de seis meses para las elecciones generales en Honduras, el tema de las alianzas de oposición no se ha resuelto pese a reuniones extensas entre los candidatos que posiblemente las conformen.



Nasralla, por su parte, dijo que "los términos de sus acuerdos nos están específicos", por lo que hasta el momento participará sin alianza.



