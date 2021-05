Aeropuerto Toncontín sin vuelos por protesta de controladores aéreos

Hasta el momento los empleados no han revelado por cuánto tiempo mantendrán paralizadas las labores en la terminal aérea. Foto: David Romero/ EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una protesta de la Asociación Nacional de Meteorólogos de Honduras (ANAMETH), la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreos de Honduras (ACTAH) y la Plataforma de Lucha en defensa de las y los Trabajadores de Honduras, dejó sin vuelos este jueves al Aeropuerto Internacional Toncontín.

La paralización de labores obligó a que algunos vuelos tuvieran que ser desviados hacia otras terminales aéreas e incluso a el aeropuerto de El Salvador.

De acuerdo a los manifestantes, ellos no han tenido respuesta del ministro de Finanzas, Marco Midence, ni del director de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), Wilfredo Lobo, a las peticiones que desde tiempo atrás vienen haciendo.

Los trabajadores de ANAMETH y ACTAH exigen que se haga efectivo el pago a todos los empleados públicos regidos por Servicio Civil a nivel nacional del reajuste al quinquenio, según certificación y resolución No. A.L.031-22021.



Asimismo que se les respeten las plazas técnicas aeronáuticas a nivel nacional y

escalonamiento de puestos y salarios técnicos, por lo que rechazan nombramientos o reasignaciones de plazas técnicas a personal ajeno.

También están solicitando ser incluidos en las jornadas de vacunación que se realiza en el país contra la pandemia del covid-19.

El grupo de empleados no ha detallado por cuánto tiempo mantendrán la paralización, pero si dejaron claro en su comunicado que durante la misma no prestaran servicios meteorológicos aeronáuticos en ningún aeropuerto del país.



Tampoco prestaran el Servicio de Información Aeronáutica (AIS), ni firmaran ni autorizarán los planes de vuelo (FP) a ninguna aerolínea nacional e internacional. Asimismo, no se proporcionara el servicio de aproximación por instrumentos, ni salida instrumentales por parte de los centros de control y torres de control a nivel nacional.

Comunicado de los empleados de Aeronáutica Civil