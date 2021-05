Giran orden de captura contra abogado de Comayagua prófugo de la justicia

COMAYAGUA, HONDURAS.- Por el delito de estafa y abuso de autoridad se giró una orden de captura en contra del presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) capítulo de Comayagua, Carlos Alberto Rodríguez Girón.

De acuerdo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el profesional habría engañado a dueños de comercios y microempresarios de dicho municipio, afirmando que el Ministerio Público (MP) les seguía investigaciones por crimen organizado y que además todos sus bienes serían asegurados.

La orden judicial se extendió a las 11:30 de la mañana del miércoles, sin embargo, el Juzgado de Letras de Comayagua alertó al abogado para que se diera a la fuga antes de ser detenido, según la agencia fiscal.

"Cuando fueron a buscar al presidente del CAH del capítulo de Comayagua a su vivienda (colonia Santa Lucía) y al bufete, no lo encontraron, por lo que hasta este momento se encuentra huyendo. Sin embargo, no se descarta que se presente de manera voluntaria al juzgado", informaron las autoridades.



En tanto, su esposa Astrid Marcela Castillo Rodríguez no corrió con la misma suerte. La hondureña -quien ya está bajo custodia policial- deberá enfrentar la justicia por la acusación del delito de estafa.

La esposa de Carlos Alberto Rodríguez Girón fue capturada ayer miércoles.



