Francia más favorita a la Eurocopa con Benzema, destaca la prensa española Madrid, España

MADRID, ESPAÑA.- La vuelta del delantero francés del Real Madrid Karim Benzema con su selección seis años después de su último partido con los 'Bleus', los convierte en favoritos a la Eurocopa de 2020, según la prensa española, que alaba la decisión de Didier Deschamps.



El diario AS trae en su primera una gran fotografía del artillero galo con la camiseta de su selección y la mano en el pecho con el título "Indultado", tras ser apartado del conjunto nacional por su supuesta implicación en un caso de chantaje y extorsión al que era su entonces compañero de selección, Mathieu Valbuena.



Benzema "formará un ataque de ensueño con Mbappé y Griezmann", añade As, en cuyas páginas, el periodista francés Frédéric Hermel titula su columna "el fin de una sinrazón".



"No hay que ver en esta decisión algo relacionado con la justicia, los sentimientos o el clamor popular sino con el pragmatismo de un seleccionador que se ha dado cuenta de que su delantera ya no es tan fuerte como hace tres años, cuando Francia se proclamó campeona del mundo", asegura Hermel.



"Deschamps necesitaba aportar algo nuevo y no había mejor solución que llamar al mejor jugador francés actual", añadió.



"Ni el que más marca, ni el que más asiste pero sí, el mejor jugador francés del año", asegura As, destacando como Benzema se ha convertido en el hombre gol del Real Madrid desde la salida de Cristiano Ronaldo, rondando la treintena de goles en las últimas tres temporadas.



"Todos estos números los acumula y además, sigue aumentando el volumen de su otra cara. La del jugón, la del 9 y medio, que le hacen pasar de delantero a jugador total", asegura AS.



Para su competidor Marca, "es, sin duda, el bombazo de la Eurocopa dado que hasta hoy nadie apostaba porque el seleccionador galo diera su brazo a torcer, pero al final, y por varias circunstancias, Deschamps ha vuelto a llamar al que acaba de ser elegido mejor jugador francés en el extranjero por segundo año consecutivo".



"Su rendimiento estos dos últimos años como líder del Real Madrid se antoja de gran ayuda para una selección que tampoco se le caen los goles últimamente", añade el diario madrileño.



Desde Barcelona, Mundo Deportivo considera que "podría completar una delantera de ensueño junto a Mbappé y Griezmann", en la misma dirección que su competidor Sport.



"Una tripleta Griezmann, Benzema y Mbappé parece más que contundente para convertir a Francia, sin lugar a dudas, en una de las claras favoritas para llevarse el torneo", asegura Sport.