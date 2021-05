En cinco meses 69 personas han muerto en accidentes de tránsito

Respetar las señales de tránsito, colocarse el cinturón de seguridad y no utilizar celular mientras se maneja son algunas recomendaciones para evitar accidentes de tránsito. Foto: El Heraldo

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el crujido del metal retorcido, el silencio se rompe con gritos de desesperación en las desgarradoras escenas de los accidentes de tránsito.

Hasta el 23 de abril en el Distrito Central se registraron 332 accidentes de tránsito que dejaron 275 lesionados y 48 muertes, según las cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Sin embargo, si se incluyen todas las incidencias (desde rayones y bumpers rajados hasta muertes), desde el 1 de enero hasta el martes 18 de mayo, la cantidad de decesos subió a 69 y los lesionados a 370 en 1,777 siniestros.

TE PUEDE INTERESAR: Realizarán plan piloto de orden vial en colonias capitalinas

Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), explicó a EL HERALDO que por los momentos en la capital se acumula el 50 por ciento de accidentes de todo el país.

Entre las variables que ubican al Distrito Central como el municipio con más accidentes de tránsito, el jefe de la SIAT enlistó la cantidad de habitantes y la geometría de las vías.

“Las vías son más inestables, la ciudad no está bien señalizada, esa tarea corresponde a la Alcaldía Municipal. También el incremento en el parque vehicular de motocicletas, esos son factores que elevan las incidencias en este municipio”, explicó..

LEA: Alcaldía evalúa la eficacia de los proyectos viales en la capital

El inspector argumentó que en el 93 por ciento de casos los accidentes son responsabilidad del conductor.

En ese sentido, indicó que el uso del celular mientras se conduce es “más peligroso que conducir en estado de ebriedad”.

“Es un distractor, en dos segundos que un conductor desvíe su mirada y si se conduce a 80 kilómetros por hora, ya recorrió más de 50 metros, se desorientan, despistan y se accidentan”, ejemplificó el funcionario.

Sobre el límite de velocidad permitido, reiteró que los límites en zonas urbanas no deben superar los 60 kilómetros por hora. Reiteró que el límite en bulevares no debe superar los 40 y en el anillo periférico o Fuerzas Armadas no hay que superar los 60 kilómetros por hora. En carreteras interurbanas como la CA-5, ya es permitido hasta 80 kilómetros por hora.

TAMBIÉN: Más de mil taxis VIP buscan legalizarse en la capital



La principal razón que provoca accidentes es la “obstrucción de vía” que incluye irrespetar un alto, cambios de carril o pasarse un semáforo en rojo, según las autoridades de la DNVT.

“No se está midiendo la verdadera causa, la opción queda abierta. La embriaguez está en un porcentaje bajo, no obstante, los borrachos son temerarios y por eso tienen accidentes más graves”.

El investigador expresó que el nuevo Código Penal es riguroso con las sanciones y define desde seis meses hasta tres años de cárcel por conducción temeraria. Además, si hay agravantes como lesionados o muertos las penas incrementan.

“El protagonista es el humano, él decide si conducirá ebrio o pasarse un alto”, concluyó.

ADEMÁS: Colegio Médico de Honduras emitirá certificado para licencia de conducir

Solicitud

Para Ilce Zepeda, presidenta de la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales, aunque represente mayor trabajo para las autoridades, tienen que revelar de una manera detallada qué provoca muertes y lesiones.

“Solicitamos encarecidamente que se haga una curva especial. En esos siniestros, la incidencia del alcohol y velocidad se dispara; las empresas gastan millones en campañas para vender productos pero no para concientizar que si se toma alcohol no hay que conducir”, dijo.

ES DE INTERÉS: ¿Cómo solicitar la instalación de un contenedor para basura en su barrio o colonia?