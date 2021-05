Pedro Troglio no podrá entrar al Estadio Nacional

De esta forma Pedro Troglio no podrá estar a la par del campo para darle órdenes a sus dirigidos en el juego de mañana, en caso de haber una finalísima se perdería los dos juegos y estaría fuera para la primera fecha del Torneo Apertura 2021. Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Continúan llegando las malas noticias para el Olimpia. Luego de la sanción de cuatro partidos interpuesta contra su entrenador, Pedro Troglio, la Comisión de Disciplina ha agregado que no podrá estar presente en el Estadio Nacional para el partido de vuelta de la final de la liguilla ante Motagua.



La tarde de este martes se había dado a conocer que el estratega argentino recibió un castigo de cuatro partidos luego del incidente en el partido de ida del domingo en donde ingresó a la cancha para reclamarle a Armando Castro por la expulsión de Deybi Flores en la recta final del encuentro.

Ahora se confirmó que Pedro Troglio no podrá estar en el área técnica para el compromiso del miércoles, y en caso de haber finalísima no podrá dirigir desde el banquillo de suplentes en ambos duelos.



Además, el técnico de los leones ni siquiera podrá presenciar el duelo desde el palco del Estadio Nacional, por lo que tendrá que buscar algún lugar para verlo en televisión.



