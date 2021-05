Diego Vázquez pide sanciones contra Menjívar y Ever Alvarado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Motagua, Diego Vázquez, habló en la conferencia de prensa previo al partido de vuelta de la final de la liguilla ante el Olimpia el miércoles por la noche.



El estratega de las águilas habló por primera vez luego del polémico juego de ida del domingo en donde ganaron 2-1 a los leones, partiendo así con la ventaja en el global para este compromiso que podría decidir el campeonato o alargarlo una semana más.

En esta ocasión, Vázquez tuvo tiempo para referirse acerca de las sanciones que dio a conocer la Comisión Nacional de Disciplina para los jugadores del Olimpia que fueron expulsados y para su entrenador, Pedro Troglio.



Durante la rueda de prensa, Vázquez mostró su inconformidad con el ente disciplinario y expresó que no existe el mismo crterio cuando ellos han cometido las mismas acciones.



"Como siempre, no son iguales y no miden los castigos iguales, ya era algo que esperaba... en la final pasada a (Kevin) López por hablar lo castigaron y ahora por esa instancia no castigaron a nadie".



Estas declaraciones fueron en alusión a las polémicas palabras de Edrick Menjívar y Ever Alvarado con respecto al trabajo arbitral de Armando Castro en el primer choque entre ambas escuadras.



"Hay jugadores de ellos, entre ellos Alvarado, Menjívar, quienes hablaron y esperábamos que actuaran de la misma manera, no queremos ni más ni menos".

Vázquez agregó que "nunca es la misma vara para los dos equipos, de ninguna manera, siempre buscan excusas u otras explicaciones y a nosotros siempre nos aplican todo el peso de la ley, son bien severos y con los demás equipos no. Habría que preguntar por qué el criterio para un lado, por qué para el otro".

El posible 11 de mañana

Diego Vázquez también habló acerca del posible 11 que podría utilizar mañana para defender la ventaja ante el Olimpia, señalando que todavía tienen este día y mañana para conformar la alineación que partirá mañana en el Estadio Nacional por la noche.



Una de las novedades que podría haber en el partido, es el regreso de Marco Tulio Vega, quien salió lesionado la semana pasada ante Real España.

Vázquez expresó que la llave aún no está definida y sabe que aún quedan 90 minutos en esta final de la liguilla.