Honduras: ¿Cómo cuidarse del covid-19 en el transporte público?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la pandemia del covid-19, las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) instaron este martes a los usuarios del transporte público, en todas sus modalidades, a no descuidar las medidas de bioseguridad.



De igual forma, el llamado es para los conductores y empresarios del rubro, quienes son los encargados de velar por el control y cumplimiento de las medidas de bioseguridad para mantener activo el rubro y evitar más daños a la economía.

LEA: Calendario de vacunación en mayo: fecha, hora, lugar y grupos a inmunizar contra el covid

Denunciar a unidades que incumplen medidas

El Comisionado presidente del IHTT, Rafael Ruiz, declaró que “hay que remarcar las medidas de bioseguridad, yo le quiero hacer un llamado a la ciudadanía que por favor siga denunciando a través de redes sociales o los números del Instituto toda unidad que no esté cumpliendo las medidas, no se pueden estar permitiendo pasajeros sin mascarilla, tienen que tener gel y guardar su distancia”.



"Recordemos que esto no es un juego. Lamentablemente muchos de nosotros hemos perdido seres queridos o incluso en el sector transporte ha habido fallecimientos por el tema de la pandemia, así que yo creo que el tema de la pandemia se tiene que tratar en grupo no aislados”, agregó.

LEA ADEMÁS: Sin tener segunda dosis, Salud iniciará vacunación con Sputnik V



Ruiz pidió reflexionar en que la lucha contra el covid-19 y junto a las autoridades “ponerse la camiseta de Honduras y trabajar por cuidarnos más”.



Por su parte, la dirigente del transporte, Karina Carias, recordó a los empresarios, conductores y población en general, la importancia de continuar con las medidas de bioseguridad para cuidar de la salud no solo de pasajeros sino de los mismos transportistas y sus familias.

¿Cuáles son las medidas?

1. El número de pasajeros no debe exceder la capacidad de la unidad para que exista un debido distanciamiento.



2. Los pasajeros y trabajadores (conductores, ayudantes, despachadores) deberán portar su mascarilla de manera adecuada en todo momento.



3. Se deberá mantener la distancia adecuada durante el tiempo de espera para abordar las unidades.

TAMBIÉN: Salud no tenía jeringas ni personal para aplicar vacunas donadas por El Salvador



4. Se recomienda a los transportistas desinfectar de manera constante las áreas de ingreso a las estaciones y los pasajeros deben portar alcohol-gel.



5. Previo al abordaje del medio de transporte interurbano a los pasajeros, conductores y cobradores se les debe de realizar toma de temperatura corporal, con un termómetro digital clínico infra rojo o laser.



6. Se recomienda también mantener las ventanas de las unidades abiertas, para una mejor ventilación, durante el recorrido.

VEA: "Son miles de ciudadanos a los que hemos salvado en esta pandemia": ministra de Salud

Muchas unidades que en un principio cumplían las medidas de bioseguridad las han ido abandonando.



7. El personal sanitario recomienda que las unidades no vayan llenas, que nunca vayan pasajeros parados y que todos los usuarios usen mascarilla, sin embargo, en muchas de las unidades del transporte urbano de la capital no se cumplen ninguna de las anteriores.

El año pasado el sector transporte tuvo una caída significativa de ingresos, debido al confinamiento y este año, aunque va en recuperación, aún reporta pérdidas.



Es así que el gobierno, a través del IHTT, ha tomado a bien brindar algunos beneficios oportunos para la recuperación del sector transporte, sin embargo, también depende del comportamiento de la pandemia por lo que la recomendación para los usuarios y transportistas es no relajarse con las medidas de bioseguridad.