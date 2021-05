"Quieren afectar al Partido Nacional": Welsy Vásquez por lista de diputados corruptos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La actual jefa de bancada del Partido Nacional, Welsy Vásquez, reaccionó ante los señalamientos hechos por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por su supuesta participación en actos de corrupción.



Vásquez apareció mencionada en el 'Informe al Congreso sobre Funcionarios corruptos en Honduras, Guatemala y El Salvador', siendo en Honduras ella y otros cinco legisladores, los supuestos implicados. Todos ellos ya habían sido señalados en 2018 por su presunta responsabilidad al malversar 800,000 dólares de instituciones públicas en el caso denominado "Arca Abierta" que fue develado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el cual aún no se ha cerrado.

Ante esa situación, la diputada por el departamento de Cortés arremetió contra la congresista estadounidense Norma Torres, quien publicó la lista este martes.

"Me da pesar y me da lástima que un buen grupo de oposición aférrima que hay en nuestro país haya agarrado a esta señora y la haya puesto en evidencia en Honduras. Nosotros estamos esperando una sentencia por un caso en específico, donde yo le di un fondo a un alcalde para que hiciera una calle en el departamento de Cortés por 800,000 lempiras, pero me extraña que esta señora (Norma Torres) se haya dejado sorprender por fiscales mal intencionados en Honduras, que han hecho una persecución no al delito, sino al Partido Nacional de Honduras, cuando se hace una persecución al Partido y no al delito, se cometen muchos errores y hace que personas como Norma Torres cometan errores garrafales sin hacer las investigaciones correspondientes", dijo.

Y agregó que "los diputados que estamos siendo mencionados estamos en un juicio, esperando una apelación, porque nosotros presentamos toda la evidencia que nosotros no malversamos fondos".



Para Welsy todo se trata de una jugada política de quienes temen que su institución política les gane el próximo proceso electoral de noviembre, por lo que buscan atacar a sus líderes, pero les hizo una advertencia: "Vamos con todo, vamos de frente, vamos a demostrarle al pueblo hondureño que no tenemos nada que ver en actos de corrupción en mi país, lo que sí puedo decir es que estamos a punto de reunirnos con mis abogados, porque aquí debe haber un responsable, no solo por lo que le están haciendo al Partido Nacional, sino destruir por nuestro país. Y si piensan que es porque el Partido Nacional va a ganar en las próximas elecciones y quieren destruirlo como lo han querido hacer, están bien equivocados".

Reto a Estados Unidos

La funcionaria recalcó que ella está enfrentando un proceso en Honduras desde hace dos años, por lo que criticó que se le haya mencionado en esa lista reciente por un caso ya sabido y por el que no ha sido condenada y criticó la postura de Estados Unidos al "insinuar" que las instituciones hondureñas no habrían hecho nada en caso de que los diputados señalados sí hubieran cometido actos de corrupción.



"Que yo sepa, a mí no me están investigando por ningún otro delito que no sea el de malversación y que comprobaron que no hubo malversación, porque llegaron a revisar los proyectos de las alcaldías y se dieron cuenta que esos diputados sí hicimos los proyectos. Yo sí voy a salir de frente, porque yo no le debo nada a nadie. Lo único que quieren es afectar al Partido Nacional, no están afectando a Welsy Vásquez, yo ya he sido diputada tres veces, es al Partido Nacional y están dejando en mal a nuestro país, pero yo he visto en las redes sociales cómo la gente se está burlando de esta señora", aseguró.



"Están acostumbrados a mancillar la dignidad de las personas ¿y porque es Estados Unidos y porque es Norma Torres no se les puede decir nada? claro que les voy a decir y se los voy a decir de frente, que se ha dejado sorprender por autoridades que han querido destruir al Partido Nacional, pero no lo van a destruir, pueden destruir líderes en nuestros departamentos, pero al Partido Nacional no. Dios es quien pelea mis batallas y yo voy tranquila. Dios conoce mi corazón y mi actuar, mi familia cree en mí", finalizó.

