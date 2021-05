Comisión de Disciplina sanciona con cuatro partidos a Pedro Troglio

El estratega de los leones no podrá estar presente en la revancha ante su rival mañana y en caso de haber finalísima tampoco podrá estar en el área técnica. Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Comisión Nacional de Disciplina se reunió este martes en San Pedro Sula y dio a conocer las sanciones tras el partido de ida de la final de la liguila entre Motagua y Olimpia.



El que sacó la peor parte de estos castigos fue el entrenador de los leones, Pedro Troglio, quien luego de entrar al terreno de juego a encarar a Armando Castro recibió una sanción de cuatro partidos, por lo que no estará presente en el banco de suplentes para el juego de mañana.

Es importante mencionar que el árbitro central del clásico no incluyó en el acta arbitral el incidente de Troglio, por lo que la comisión tuvo que actuar de oficio en base a las imágenes captadas del incidente.



Cuando Armando Castro expulsó a Deybi Flores por una agresión a Óscar García, se desató la ira del argentino y de todo el cuerpo técnico de los leones. Afortunadamente la bronca no pasó a mayores.



El estratega de los albos argumentaba que Castro no sancionó un manotazo en el rostro de Walter Martínez a Myron Flores, el cual pudo haber evitado la expulsión de su contención, sin embargo, fue desestimado.



Además de los cuatro partidos de suspensión, Pedro Troglio también deberá pagar una multa económica de 10 mil lempiras.

Castigos para Casildo, Deybi Flores y ratificada la expulsión de Rodríguez

La Comisión Nacional de Disciplina también le aplicó un castigo de tres partidos a Elvin Casildo luego de ser expulsado por una brutal falta contra Iván "Chino" López.

Asimismo, la comisión informó que Deiby Flores y Edwin Rodríguez recibieron un partido de sanción por sus expulsiones por doble tarjeta amarilla en el juego.



En el caso de Rodríguez, los albos habían apelado la tarjeta roja recibida luego de que la Comisión de Arbitraje señalara que en esa acción se equivocó Armando Castro, sin embargo el ente disciplinario desestimó la solicitud.

Multa económica para el cuerpo arbitral y el comisario

Por otra parte, la Comisión de Disciplina multó a la cuarteta arbitral y al comisario de este compromiso con 10 mil lempiras.

Esta sanción se debe a que Armando Castro no incluyó en el acta arbitral el incidente con Pedro Troglio.