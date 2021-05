Brecha tecnológica afecta matrícula escolar en la capital

Abigaíl Ramírez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante los repuntes de casos y muertes por covid-19 en la capital y todo el territorio, la posibilidad de clases presenciales se encuentra pausada, al mismo tiempo que afecta la matrícula escolar. Para José Lara, epidemiólogo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), por el momento es un riesgo retornar a la presencialidad debido a la alta cantidad de casos y muertes por covid-19 que lleva el país.

Sin embargo, para miles de hogares ha sido difícil sostener las clases virtuales con una golpeada economía.

Por ejemplo, María Domínguez es madre de dos hijas, que cursan primero y cuarto grado.

“Me ha costado poder sacar a las niñas adelante en el estudio porque a veces no tengo para meterle internet al celular, aparte que en mi casa no da la señal bien y mi celular es viejo, no toma las fotos bien”, lamentó Domínguez.

Sin conectividad

Ante esa incertidumbre, la preocupación recae en el proceso virtual y la falta de conectividad que hay en todos los departamentos.

En el Distrito Central (DC), según datos de la última Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), solo el 62 por ciento de la población tiene acceso a internet, lo que se traduce en que el 38 por ciento de la población está sin conectividad.

Es decir que más de 437 mil personas se encuentran sin acceso a internet, y de ellos, los menores de 15 años, que es la edad de formación, son los que menos acceso al internet tienen. En Francisco Morazán un total de 25,248 estudiantes siguen fuera de los estudios, el departamento con más alumnos fuera del sistema. En el caso del Distrito Central, unos 24,500 niños y jóvenes están sin recibir el derecho a la educación.

Para Mario Alas, director del Observatorio de la Educación (Oudeni) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), esta situación representaría un riesgo de nueva deserción escolar, lo que llevaría a una promoción automática. A esto se refiere que hay una cantidad determinada de estudiantes que no obtuvieron el aprendizaje debido y el sistema los ratifica como aprobado del curso.

Según informes de Oudeni, las principales razones de abandono educativo son el 45.2 por ciento por falta de recursos económicos y el 27.5 por ciento porque no lo deseaban. Alas añadió que “lo que vamos a tener son profesionales que jamás recibieron clases, o práctica, pero van a tener su título”.

