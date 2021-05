Tres escenarios pueden darse antes de la convocatoria a elecciones generales

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde la total aprobación de la nueva Ley Electoral hasta ir a las elecciones generales con la normativa que data de 2004 son algunos de los escenarios que podrían darse antes de la convocatoria a las votaciones del próximo 28 de noviembre.

Sin embargo, en los nueve días que quedan los diputados del Congreso Nacional también tienen la posibilidad de hacer reformas (que serían de forma, no de fondo) a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas que se encuentra en vigor.

Contrario a lo que ciertos políticos alegan, sí son procedentes cambios al actual marco legal durante un año electoral, aseguró el analista y exfuncionario Augusto Aguilar.

LEA: Hay avances en pláticas de nueva Ley Electoral, pero el tiempo apremia

De estos panoramas el más indicado y menos perjudicial para el país sería que de una vez por todas se admita el articulado faltante del instrumento jurídico, cuyo dictamen consta de 333 disposiciones.

La presión mediática impulsada por EL HERALDO sumada a la exhortación de la comunidad internacional junto a la de otros sectores sociales obligó al Congreso Nacional a priorizar el trámite legislativo de la nueva Ley Electoral que quedó en suspenso hace siete meses. La procrastinación es una constante entre la clase política hondureña, particularmente con los diputados, quienes estarían retomando entre el próximo jueves o viernes los más de cien artículos pendientes de este conjunto de normas que definirá las reglas de los procesos democráticos venideros.

ADEMÁS: La opción B, una acción desesperada ante incapacidad de construir alianzas

Reunión y advertencia

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, anunció el lunes que “he girado instrucciones que la comisión de dictamen se estará reuniendo mañana (hoy) por la tarde para darle, si es posible llegar a acuerdos finales; de forma tal que entre jueves y viernes nosotros podemos estar terminando esa normativa jurídica electoral”.

“Nosotros como Partido Liberal dimos un ultimátum en el sentido de que si no se respetan los acuerdos a los que habíamos llegado, tomaremos la decisión de hacer una denuncia internacional y lo otro de no participar en los comicios de noviembre si no existe una nueva Ley Electoral”, mencionó a EL HERALDO el extitular de la comisión dictaminadora de esta legislación, Mario Segura, que también preside la bancada liberal.

En relación al encuentro de la comitiva que dirigió por más de un año, aclaró que la que se reunirá sería la agrupación de congresistas encargados de conocer los asuntos electorales, pero no descartó que también pueda participar en el acercamiento. Con esta postura la oposición, conformada por Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal, obligaría al Partido Nacional a ceder en sus intereses o al final podría provocar una nueva crisis por la intransigencia del oficialismo que empantanó la normativa.

ES DE INTERÉS: Surgen primeras candidaturas de las elecciones generales de fuerzas menores