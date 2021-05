Roberto Cosenza: "Hay que preguntarle a ella (la ministra) si conoce de salud"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, reiteró la tarde de este lunes que de nada sirve tener una vacuna en un freezer y no aplicársela a las personas. Esto en respuestas a los cuestionamientos que ha recibido por su trabajo de parte de las autoridades de la Secretaría de Salud.



Consultado por los medios, el doctor confió que ayer autoridades superiores de Salud cuestionaron su labor, pese a que él es el "responsable de que la vacunación haya comenzado antes en Cortés y el responsable de que a estas personas se les aplique su vacuna lo más pronto posible".

LEA: 'No veo justo que se cuestione el trabajo que se ha hecho', Roberto Cosenza



"Ante una pandemia tenemos que buscar estrategias porque no nos podemos dormir en los laureles", agregó.



Al ser cuestionado de donde vienen esas críticas a su trabajo dijo que vienen de autoridades superiores a su cargo y aunque no mencionó directamente a la ministra de Salud agregó que "hay que preguntarle a ella (Alba Consuelo Flores) si conoce de salud".



A continuación afirmó que él estudió 15 años Medicina. "Hemos sido trasparentes, seguimos los lineamientos, hemos vacunado a cuerpos de socorro, instituciones públicas y privadas".

LEA: Sin tener segunda dosis, Salud iniciará vacunación con Sputnik V



"Me siento bien trabajando por el pueblo hondureño, que es para lo que fui nombrado. Quienes cuestionan desconocen cómo se puede manejar una pandemia", concluyó.