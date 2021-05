Ariana Grande se casó con Dalton Gómez

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Ariana Grande es una recién casada. Un representante de la cantante confirmó recientemente que ésta se casó con el agente de bienes raíces Dalton Gómez.



El representante de Grande dijo a la revista People que la pareja contrajo nupcias en una ceremonia pequeña e íntima a la que asistieron menos de 20 personas. No estuvo claro cuándo fue la boda.



“La sala estaba tan alegre y llena de amor. La pareja y ambas familias no podrían estar más felices”, dijo el representante a People.



Grande, de 27 años, y Gomez, de 25, anunciaron su compromiso en diciembre. Comenzaron a salir en enero de 2020 y guardaron cuarentena juntos durante la pandemia.



Grande actualmente figura en las listas de popularidad con los éxitos “34+35”, “Positions”, “pov” y el remix de “Save Your Tears” con The Weeknd. Trabajará como coach en “The Voice” en la temporada que comienza en septiembre.