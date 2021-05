Cristiano Ronaldo se lleva sus carros de lujo de Turín ¿se va de la Juventus?

La noticia ha causado gran preocupación en la aficion de la Juve debido a los rumores que el astro portugués no continuará en el calcio italiano.

TURÍN, ITALIA.- Este lunes se filtró un video donde los vehículos de lujo del astro de la Juventus, Cristiano Ronaldo, son trasladados por una empresa de transporte.



La noticia ha causado gran preocupación en la aficion de la Juve y ha avivado los rumores del posible retiro de CR7 del calcio italiano.



El video fue publicado por el sitio 'Per Sempre Calcio' y muestra a la empresa de mudanzas Rodo Cargo cargando los vehículos de Cristiano Ronaldo.



"Ronaldo asiste mientras sus 7 máquinas están siendo cargadas por una famosa empresa de mudanzas portuguesa. En mitad de la noche: como en mitad de la noche llegaron a Turín hace 3 años, antes que él.", fue el tuit que publicó el sitio deportivo de Italia.



Cabe recordar que 2018, Cristiano Ronaldo trasladó sus carros a Turín previo a firmar contrato con la Juventus tras tener un largo ciclo con el Real Madrid de España.



"Cristiano está orgulloso del título ganado por el Sporting como ha demostrado públicamente. Pero, de momento, sus planes no pasan por Portugal", mencionó Jorge Mendes, representante del astro portugués.