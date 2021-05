Pedro Troglio: "Yo me aguanto todas las pelotudeces que hablan"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, explotó en la conferencia de prensa tras finalizar el partido en la final ante Motagua.



"Yo no tengo nada en contra de nadie, soy un ser humano y reacciono como todos, yo no soy maestro de nada, vengo de la calle y no tengo nada de cultura. No voy a controlar a nadie, soy un entrenador de fútbol y soy un loco, no me importa nada", dijo muy molesto el entrenador de los Albos.



En relación a las declaraciones que Diego Vazquez había hecho antes del partido mencionó: "Esta misma pregunta se la tiene que hacer a Diego Vázquez y se tiene que callar la boca. Ustedes no le dicen nada y vienen -ja, ja, ja- tienen unas ganas que hable. Sin embargo, a mí me dicen que tengo que controlarme, yo no tengo que controlar a nadie".



"No es así, pregúntenle a él por qué habla tanto porque también descontrola el partido, los árbitros y a todos. Vamos a ser justos con todos, yo siempre me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan, -que bicampeón- me chupa un huevo el bicampeón, a mí qué mi importa, no me interesa tri, cuatri, nada", agregó Troglio con los ánimos muy encendidos.



"Me preguntan por qué reaccionó así, es porque tengo 40 años en el fútbol, porque soy de la calle y porque soy un loco de mierd...", finalizó y segundos después abandonó la conferencia de prensa.