¡Se casaron! Así fue la espectacular boda de 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Saúl 'Canelo' Álvarez, el boxeador mexicano en tendencia, contrajo matrimonio por lo civil el sábado 15 de mayo con la madre de su hija menor, Fernanda Gómez y pese a que su boda fue un evento privado, ha dejado mucho de qué hablar.

La pareja fue discreta con los preparativos de su boda y aunque previo al evento no se conocieron muchos detalles, tan solo horas después han surgido comentarios, fotos y videos que dejan claro cuán glamurosa fue la ceremonia.

Vestido de ensueño

El look de la modelo Fernanda Gómez llamó la atención de muchos de los invitados e internautas, quienes no dudaron en halagar a la esposa del boxeador.

La mujer portaba un vestido adornado con un velo traslúcido. Asimismo, los accesorios que utilizó la novia fueron foco de admiración de muchos.

Por su parte, 'Canelo' portó un traje de color beige junto a una camisa blanca y calzado negro.

La vestimenta de los novios estuvo a cargo del diseñador mexicano Benito Santos.

Ceremonia

Según información filtrada por algunos de los invitados, el evento fue restringido y solo se podía ingresar con invitación.

Los invitados fueron trasladados desde la entrada hasta el salón principal en carritos de golf.

La ceremonia comenzó a las 7:00 p. m. con la canción de fondo "Cásate conmigo" de Nicky Jam y Silvestre Dangond.

Después de que el juez los declaró oficialmente marido y mujer, continuó la velada con una magnífica celebración en manos de la cantante chilena Mon Laferte, quien fue la elegida para poner en ambiente la noche y entretener a los novios e invitados con su magnífica voz.

Pese a que fue una noche inolvidable, se especula que la pareja invitó a sus allejados este domingo a otro evento importante para celebrar sus nupcias.

Relación

Fernanda Gómez y Saúl Álvarez fueron novios en 2016 y un año más tarde decidieron terminar la relación por supuestas infidelidades por parte del boxeador mexicano.

Sin embargo, durante la separación nació la hija de ambos, razón que no fue suficiente para volver a intentarlo de inmediato debido a que 'Canelo', estaba en una relación con Shannon de Lima, modelo venezolana ex pareja del cantante Marc Anthony.







Fue en 2018 que Gómez y Álvarez decidieron retomar la relación y desde entonces no se han separado.

