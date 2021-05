Distrito Central: Lugares donde este lunes se entregará la nueva tarjeta de identidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Registro Nacional de las personas (RNP) puso a disposición de la población un listado de los lugares en donde los habitantes del Distrito Central (DC) pueden reclamar el lunes la nueva tarjeta de identidad o el Documento Nacional de Identificación (DNI).



Sin embargo, primero hay que agendar una cita virtual en este sitio web: https://www.rnp.hn/entrega_dni_cita/, luego sabrá cuándo y dónde se la entregarán.

Listado de centros de entrega:

1.- Colonia Nueva Suyapa / Escuela 11 de Junio



2.- Colonia La Travesía / Centro Ramón Montoya C.



3.- Colonia El Hatillo / Escuela Mixta Sotero Barahona



4.- Colonia Tepeyac / Oficina Central del INA



5.- Colonia Arturo Quezada / Escuela Arturo Quezada



6.- Mateo / Escuela Rómulo E. Durón



7.- Colonia Villanueva Sur Sector 4 / Escuela Naciones Unidas



8.- Colonia Nueva Jerusalén 2 / Escuela Nueva Jerusalén



9.- Colonia Satélite / Escuela Itzamna



10.- Colonia Honduras / Escuela República de China



11.- Colonia Las Torres / Instituto Reynaldo Narváez



12.-El Bosque / Escuela 14 de Julio



13.- San Matías No. 2 / Escuela Vicente Cáceres



14.- Colonia La Esperanza / Escuela 4 de Junio



15.- Colonia La Rosa / Escuela Dr. Modesto Rodas Alvarado



16.- Colonia El Carrizal No. 1 / Instituto Técnico Luis Bográn



17.- Colonia Tiloarque No. 1 / Inst. Central Vicente Cáceres



18.- El Lolo / Escuela Crescencio Rodríguez



19.- Colonia Reynel Fúnez / Ceb República de Honduras



20.- Colonia Pedregal de San José / Escuela San José del Pedregal



21.- Monte Redondo / Escuela José Cecilio del Valle



22.- Colonia Villa Unión / Escuela Nuevos Horizontes N 1



23.- Colonia Modesto Rodas Alvarado Il / Escuela 21 de Octubre

24.- Colonia Las Palmas / Escuela José Simón Azcona



25.- Colonia Tres de Mayo / Escuela Rafael Pineda Ponce



26.- Colonia Cerro Grande Zona No. 2 / Escuela Cerro Grande



