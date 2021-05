Olimpia por el tricampeonato, pero Motagua a defender su hegemonía en finales  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Existe un equipo que, pese a haber ganado 32 copas, sigue sediento y busca la 33 como si fuese la primera. No le basta ser el más ganador de Honduras y Centroamérica, ese elenco es Olimpia de PedroTroglio que esta tarde busca dar el primer paso para ser tricampeón del fútbol hondureño.



El Rey de Copas fue el equipo del Clausura 2021 que más puntos sumó: son 36 en total, lo que le permitió quedar como primeros de su grupo y le abrió la brecha para jugar la final de grupos en la que derrotó a Real España.



VEA: Olimpia inaugurará su sede de alto rendimiento este 2021



Los Albos llegan al encuentro con una temible delantera porque han encajado 36 goles y sólo han recibido nueve, esto quiere decir que ha sido el equipo menos goleado.



El vigente bicampeón nacional está a las puertas de seguir ensanchando su historia. En caso de perder la serie de la final tendrá una oportunidad más, pues es un privilegio que se tiene por ser campeones de grupos.



La finalísima, siempre contra Motagua, sería la instancia final si Olimpia no logra derrotar a los de Diego Vázquez.



Pero las cosas no son tan fáciles, antes tiene que pasar por el único equipo que -en cuanto a datos- es el capaz de amargar la fiesta blanca, pues muestra sólidos argumentos futbolísticos, se trata de Motagua.



Además, el conjunto Azul tiene intacta su hegemonía en finales ante los dirigidos por Pedro Troglio, pues de nueve finales disputadas en siete ocasiones han salido victoriosos.



LEA TAMBIÉN: Liga Nacional en el tercer lugar de las ligas de Centroamérica según la IFFHS



El Ciclón en casi todo el torneo fue escolta de Olimpia, y esto hace que este encuentro sea parejo. Motagua sumó en el Clausura 34 puntos y encajaron 29 goles; son números gloriosos y esto sólo da como resultado un partido de poder a poder.



Mientras que los Albos sólo dos veces han sonreído en finales ante su más enconado rival.

El Estadio Nacional será el escenario de la nueva final de ida del torneo Clausura 2021. La cita está pactada para las 6:00 de la tarde de este domingo.



DE INTERÉS: Motagua se impone en penales ante Real España y clasifica a la final

Posibles Alineaciones:

Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Johnny Leverón, Elvin Casildo, Ever Alvarado (C); Deybi Flores, German Mejía, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos; Yustin Arboleda y José Mario Pinto.



Motagua: Jonathan Rougier, Marcelo Santos, Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Wesly Decas; Cristopher Meléndez, Juan Delgado, Kevin López, Walter Martínez, Marco Vega y Roberto Moreira.