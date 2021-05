Atlético de Madrid va por primer título de la Liga en 7 años

BARCELONA, ESPAÑA.- Con un poco de ayuda de su acérrimo rival local, el Atlético de Madrid tendrá el domingo la oportunidad de asegurar su primer título de la Liga de España en siete años.



El Atlético mantiene una ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid, campeón defensor, a dos jornadas del final de la temporada y obtendrá el título con una victoria sobre Osasuna en casa y si el Real Madrid no logra vencer al Athletic de Bilbao.



Cualquier otra combinación de resultados hará que todo se resuelva en la última jornada y posiblemente permita al Barcelona regresar a la pelea. El Atlético visita al Valladolid y el Real Madrid recibe al Villarreal en el último fin de semana. El Real Madrid mantiene la ventaja sobre el Atlético en caso de un empate en puntos entre ambos equipos en la tabla de posiciones.



El Atlético defendió su ventaja el miércoles al vencer 2-1 a la Real Sociedad con goles de los delanteros Yannick Carrasco y Ángel Correa. El Madrid evitó que la brecha se abriera el jueves, con una victoria de 4-1 en Granada.



“No vi el partido de ayer del Atlético. Cada uno está a lo suyo", afirmó el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois, después del triunfo sobre Granada. "Ellos se sienten fuertes porque han ganado. Tenemos que mirar lo que hace uno mismo y ganar los partidos. Viene una final más contra el Athletic este domingo y después del partido miramos el resultado del Atlético”.



Antes de llegar al Real Madrid tras su paso en el Chelsea, Courtois ayudó al Atlético de Madrid a ganar su último título de la Liga en 2014. Desde entonces, el Barcelona y el Real Madrid han regresado a repartirse el trofeo entre ellos.



El mediocampista Jorge “Koke” Resurrección y el defensor José Giménez son los únicos elementos de ese plantel que conquistó el campeonato hace siete años. Resurrección tuvo la 500ta aparición de su carrera con el Atlético frente a la Real Sociedad.



“Al final todo habla el trabajo y el esfuerzo que llevo todos estos años, y hay que seguir”, declaró “Koke” sobre la situación actual del club. “No me quedo en lo individual, sino en lo colectivo y ojalá pongamos la guinda a esta temporada pudiendo ganar el título de la liga”.



La disputa del título en la temporada de la Liga más apretada en años prácticamente se redujo a dos clubes luego que el Barcelona y el Sevilla no pudieron mantener el ritmo.



El Sevilla siempre tuvo oportunidad, pero el club se vino abajo al apuntarse solo una victoria en sus últimos tres compromisos. Se encuentra seis puntos abajo, y el Atlético tiene ventaja sobre el Sevilla en caso de empatar en la tabla general.



El empate decepcionante del Barcelona de 3-3 ante el Levante en un partido en que llegó a estar arriba 2-0 y más adelante 3-2 el martes dejó al conjunto catalán cuatro puntos detrás del Atlético. El club, que recibe al Celta de Vigo el domingo, necesitaría que tanto el Atlético como el Real Madrid fracasaran para lograr una remontada asombrosa.



Además, el futuro de Ronald Koeman en el Barcelona podría depender de ese resultado.



“Se cuestiona siempre a los entrenadores. Pero entiendo que tras la segunda parte (frente al Levante) haya preguntas”, indicó Koeman después del empate. "Estamos decepcionados y nos preguntamos qué ha pasado en la segunda parte. Hay que seguir adelante. Hay que prepararse para la próxima temporada”.