Teofimo López revela detalles de su pelea con Georgie Kambosos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muy orgulloso de su tierra Honduras y su rendimiento en el boxeo internacional, Teofimo López asegura que verán una versión más completa en la pelea contra Georgie Kambosos.



“Estoy muy feliz como siempre, muy orgulloso de que yo soy hondureño, yo tengo sangre de un catracho. Si Dios quiere vamos a ir allá a celebrar con toda mi gente de Honduras“, dijo a Diario La Prensa de San Pedro Sula.



“Estoy un poco triste porque no puedo ir allá con mi familia, tengo familia en Tegus y también en San Pedro Sula. Cuatro o cinco años sin ver a mi familia, con esta pandemia es más difícil, pero ojalá que ahora que ya están cambiando las reglas (se pueda). Mi sueño es celebrar allá con mi gente de Honduras, que todos los niños puedan ir conmigo para tomar fotos y todo“, manifestó Teofimo López sobre sus raíces en Honduras.



La pelea contra Georgie Kambosos que finalmente fue pactada para el 19 de junio, esto es lo que asegura el pugilista hondureño.“Ahora tenemos dos semanas más de preparación, nosotros ya necesitamos cuidar el peso también, no queremos ir muy bajo, pero el entrenamiento siempre como cada pelea, entrenó como que no tuviera un título, eso es lo que siempre pongo en mi cabeza.



Yo no tengo nada, no tengo títulos, es la cosa que me ayuda más porque si tú crees que eres el favorito, yo sé que soy el mejor boxeador del mundo, pero yo no pongo eso en mi cabeza. Con mi talento y todo claro que se viene. Estoy entrenando tres veces por día, seis horas, dos horas en cada sesión, yo siempre estoy listo y entrenando“.

Invitados de lujo

En lo que respecta a los artirstas que estarán en el eventro deportivo, esto aseguró Teofimo: “Para toda mi gente, el 19 de junio, vamos a tener gente como JLo, Maluma, J Balvin, Metallica, Anuel AA y si Dios quiere podremos tener a Karol G también, vamos a tener a todos los latinos ahí ese día, artistas, yo peleando, vamos a tener un gran show. Me gusta porque va a ser en el Marlins Stadium de Miami, Florida, habrá 25 mil personas ahí y también para toda mi gente de Honduras puedan pagar para ver la pelea“.



Teofimo reconoce que su éxito en el rin se lo debe al todopoderoso. “Esto nunca se ha visto, nunca. Yo, un latino, alguien que solo tiene 23 años, quiero decir gracias a Dios, todo esto es de Dios, de fe, de esperanza, de todo, trabajando duro. Miren la pelea, es para toda mi gente de Honduras, siempre. Mucha gente cree que yo soy puro 'gringo', pero mira, yo peleo con la bandera de Honduras en mis shors y contra Lomachenko. Yo estoy muy orgulloso de ser hondureño. ¡Qué viva Honduras!“, setenció el boxeador hondureño.