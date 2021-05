Autoridades de Salud alertan sobre presencia del cólera en Santa Cruz de Yojoa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, informó en las últimas horas que se ha identificado la presencia de la enfermedad del cólera en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortés.

Después de llevar a cabo un análisis de cinco muestras ambientales, correspondientes a cinco puntos infectados de dicha localidad, "el resultado preliminar es la presencia del virus cólera que es el agente causal de la enfermedad del cólera", especificó Consuelo Flores.

Sin embargo, la titular de Salud señaló que todavía no se ha localizado ningún contagio en la población del municipio, ni tampoco en zonas aledañas. "Al identificar que hay presencia de estos patógenos estamos en la obligación de activar un comité interinstitucional multidisciplinario para hacer algunas acciones puntuales", enfatizó.



En tan sentido, se ha integrado un equipo de trabajo con la ayuda de diferentes instituciones nacionales, para llevar a cabo una investigación del caso y determinar las acciones a seguir.

"Se deben realizar todos los análisis que corresponden ya sean las muestras de heces en las personas humanas, muestras de las fuentes de agua, inspecciones de establecimientos turísticos, donde se dispensan alimentos y zonas recreativas", explicó la funcionaria.

Además, exhortó a la ciudadanía y municipalidades aledañas a tomar todas las medidas de bioseguridad y protocolos establecidos, con el fin de evitar una emergencia mayor que pueda cobrar vidas hondureñas.

"Nosotros estaríamos llegando para hacer un diagnóstico y reforzar la vigilancia epidemiológica en toda la zona", agregó Consuelo Flores.

¿Qué es el cólera?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cólera es "una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por la bacteria Vibrio cholerae. Tiene un periodo de incubación corto, entre menos de un día y cinco días".

Algunos de los síntomas que se presentan son:

Diarrea copiosa, indolora y acuosa

Vómitos

Deshidratación grave

La OMS indica que si el virus no es tratado a tiempo puede provocar la muerte.

