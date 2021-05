Alarma en 79 municipios de Honduras por aumento casos de coronavirus

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando el covid-19 llegó a Honduras, el ministro coordinador General de Gobierno, Carlos Madero, aseguró que “el covid-19 llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con él”.

En ese entonces, el funcionario se refería a las medidas que se debían tomar para iniciar con una reapertura inteligente de la economía, mientras los casos cada vez iban en ascenso.

Más de un año después la situación es la misma, solo que la economía funciona a medio vapor y en lo que va del 2021 los contagios se han triplicado, mientras el número de muertes parece ser incontrolable.

El problema es general, pero se agudiza en los municipios con mayor población, sin triajes, pruebas PCR, vacunas o con poco presupuesto para atacar la enfermedad.

Esta situación ha ocasionado el cierre de más de 70 triajes, según denunció el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, Carlos Umaña, quien mostró preocupación por la situación que viven todos lo municipios, pero en especial 30.

La lista la encabezan las dos principales ciudades: Tegucigalpa y San Pedro Sula, que desde el pasado 11 de marzo de 2020 hasta el 11 de mayo de 2021 acumulaban el 40% del total de los casos de la enfermedad.

Según el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), la cifra ya superaba los 222,000 infectados a nivel nacional.

“En Tegucigalpa el problema es la densidad demográfica, allá tienen más de 4,000 habitantes por kilómetro cuadrado y en San Pedro Sula y el Valle de Sula son más 1,000 habitantes por kilómetro cuadrado, entonces, cuando el virus está muy comunitario, lógicamente (se expande en) las comunidades con más densidad demográfica”, explicó Umaña.

El problema es que ese porcentaje solo muestra el acumulado de casos en más de un año y no nos permite ver cómo evoluciona la enfermedad de forma más reciente o cuál ha sido el impacto entre la población de cada región.

Para realizar ambas mediciones, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tabuló los contagios de los últimos 14 días en cada municipio y los dividió entre su población.

Al hacer este procedimiento observamos que Tegucigalpa ya no figura entre los puntos geográficos más afectados en los últimos 14 días, incluso, ni siquiera registró más de 50 casos por cada 10 mil habitantes.

El Rosario (Olancho), por su parte, es el primer municipio en la lista, pues en las últimas dos semanas reportó 173 casos por cada 10 mil habitantes, un número alarmante para un lugar que apenas sobrepasa los 4,000 habitantes.

Está el caso preocupante de San Pedro de Tutule y Santiago de Puringla (ambos en La Paz), con una incidencia acumulada de 135 y 131 casos, respectivamente, en las últimas dos semanas.

En Yauyupe y Vado Ancho, en el departamento de El Paraíso, hubo 125 y 124 casos, respectivamente, por cada 10 mil habitantes. En 14 días el primer municipio registró 18 infectados, mientras que el segundo 51, pero al dividirlo entre el total de habitantes permite ver cómo el virus está golpeando estas regiones.

Para la epidemióloga del hospital Gabriela Alvarado, Miriam Ordóñez, estas cifras son alarmantes, pues los reportes que salen diariamente de ese centro asistencial —el único público en departamento de El Paraíso— no muestran un descenso.

“Nosotros reportamos por semana y reportamos a diario la incidencia. No le podría decir en Tegucigalpa cada cuánto lo hacen, pero se supone que por periodo de incubación y no digamos después de estos desórdenes que hubo por el Día de la Madre, las elecciones, etc. Todo lo que se ha ido midiendo nada dice que va para la baja, esto va para el alta”, lamentó la experta.

El siguiente mapa ilustra la incidencia por municipio en los últimos 14 días. Si el rojo es más intenso significa que tuvo más casos de covid-19 por cada 10 mil habitantes.

79 municipios en alerta

Honduras está dividida en 298 municipios, algunos con más población y desarrollo que otros, pero para el covid-19 no importó nada de eso.

La enfermedad se fue propagando de colonia en colonia, luego pasó a los municipios, hasta que los 18 departamentos registraron uno o más casos. La situación se volvió tan incontrolable que actualmente hay 79 municipios que están en números rojos, ya que se encuentran por encima del promedio de contagios por cada 10 mil habitantes.

El promedio de incidencia en los 298 municipios es de 12.1 casos de covid-19 por cada 10 mil habitantes, pero en esos 79 puntos geográficos la cifra es igual o mayor.

La peor parte recae en siete municipios: El Rosario, Olancho; San Pedro de Tutule y Santiago de Puringla, en La Paz, así como en Yauyupe y Vado Ancho, en El Paraíso. A la lista se suman San Buenaventura, en Francisco Morazán, y San Lorenzo en Valle.

Con excepción de San Lorenzo, ninguno de estos municipios supera los 20 mil habitantes, lo que significa que el virus también tiene incidencia en la zona rural.

La Unidad de Datos de EL HERALDO también contabilizó cinco municipios que están entre cinco y siete veces por encima del promedio nacional de contagios, pues tenían entre 60 y 96 infectados por cada 10 mil habitantes.

Además, unos 67 puntos geográficos registraron entre 12.1 y 52.9 casos. De los 298, un total de 219 estaban por debajo del promedio, es decir que, los contagios eran inferiores a los 12.1 por cada 10 mil habitantes. También hubo municipios que no registraron ninguna incidencia en los últimos 14 días.

La información también está relacionada con el números de pruebas PCR, lo que significa que entre más pruebas se realizaron en cada región mayor sería el número de contagios, sobre todo por la positividad que hay en el país.





