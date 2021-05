Restaurantes siguen doblegados y no se recuperan ante el covid-19

Abigaíl Ramírez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno de los sectores que ha tratado de mantener sus puertas abiertas ante la crisis económica que se vive por el covid-19 son los restaurantes.

Poco a poco, sus locales han vuelto a ser puntos de encuentro y visitados por clientes.

Sin embargo, las restricciones que aún se mantienen debido a la emergencia sanitaria, no ha dejado que se recuperen del todo, pues solo se les permite la ocupación del 50% de sus establecimientos.

Se estima que en la capital funcionan al menos 400 negocios de venta de comida y que generan alrededor de cinco mil empleos. Kenneth Rivera, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, informó que algunos restaurantes se apoyaron de la asociación para activar sus ventas, pero otros no lograron continuar y cerraron sus puertas. Los ingresos que se generan en este tipo de negocios son apenas del 45% en comparación a lo que se percibía en 2019, explicó Rivera.

Los emprendedores no se dan por vencidos y buscan alternativas de ventas. Fotos: Marvin Salgado/El Heraldo

“Esta apertura solo nos ha servido como paliativo para no dejar caer los negocios, pero lo que son ganancias no se ha visto, las personas tienen miedo a salir y consumir en los puestos de comida”, lamentó Rivera.

El representante de los restaurantes explicó que se generan diez empleos directos por cada local y que por cada empleo directo se generan cuatro empleos indirectos.

En la actualidad, los negocios han tenido que disminuir la cantidad del personal, primero, porque se limita la cantidad de personas dentro del local y otra porque las ganancias no permiten seguir pagando la misma cantidad de salarios. Tal situación ha generado que de 10 trabajadores que laboraban para un restaurante, ahora solo se cuenta con cuatro o menos.

En cuanto a las empresas gastronómicas informales, el panorama es más complicado ya que los cierres de los negocios han sido de un 20%, según manifestó Efraín Rodríguez, representante de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH).

Los empleados deben seguir protocolos para preparar alimentos. Fotos: Marvin Salgado/El Heraldo

EL HERALDO consultó a varios dueños de locales de comida y coincidieron en tener bajas ventas y en desear que llegue la vacuna contra el covid-19 para regresar a las ganancias antes de la llegada del coronavirus.

Doña Miriam Castro, de 69 años de edad, y quien tiene un puesto de comida mexicana en un centro comercial de Comayagüela, lamentó que desde hace cinco meses que reabrió su local no ha logrado vender sus productos como antes.

“No quiero perder mi negocio, las ventas son muy bajas y he tenido que reducir mi personal, antes tenía a tres trabajadores, ahora solo tengo uno y me ha tocado atender a los clientes al no poder pagar a más personas”, lamentó la emprendedora.

