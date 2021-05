Sinager no autoriza la entrada de aficionados al Real España-Motagua

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) anunció que no está permitido el ingreso del público a los estadios de Honduras. Por lo que queda sin efecto el llamado a la afición para el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2021 entre Real España y Motagua.



En horas de la mañana el conjunto aurinegro confirmó que esta noche el estadio Olímpico iba a ser testigo de un pilotaje para la vuelta del público a los estadios de fútbol, con el ingreso de 1,000 aficionados, sin embargo, Sinager manifestó lo contrario.

Sinager mantiene vigentes las medidas

En el comunicado es claro que Sinager mantiene vigentes las medidas aplicadas hasta el momento en torno a la asistencia de los hinchas en los partidos de Liga Nacional y Liga de Ascenso.



"Los índices de contagio de covid-19 van en aumento, por lo tanto, recomiendan no permitir las aglomeraciones de personas", dice la misiva.

Policía Nacional no permitirá el ingreso de aficionados

Por otra parte, la Policía Nacional ya se encuentra en los alrededores del estadio Olímpico y han confirmado que han recibido órdenes para no permitir el ingreso de los aficionados.



"La información que hemos recibido de nuestros superiores es que no se dará acceso a los aficionados. No está permitido por Sinager y estamos cumpliendo órdenes. No habrá ingreso de personas", declaró el subcomisario Hernández, jefe del operativo policial en este partido.

