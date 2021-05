¡Rivales!: Alex Rodríguez lanza indirecta a Ben Affleck

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El reencuentro de Jennifer López con su viejo amor, Ben Affleck, ha dejado atónito y en shock a quien hace unas semanas era su prometido: el exfubolista de béisbol, Alex Rodríguez.

Según fuentes cercanas, Rodríguez la estaría pasando muy mal ante los rumores de que JLo podría haber rehecho su vida sentimental con el actor de Hollywood, con quien ya mantuvo uno de los romances más mediáticos de la década de los 2000 y con quien se propuso llegaría al altar. Pero, su relación no brindó frutos y 17 años después el destino los volvió a encontrar.

La supuesta nueva pareja ha sido captada por los paparazzi en medio de una escapada 'romántica'. Sin embargo, allegados al exfubolista señalaron que ARod todavía guardaba esperanzas de una hipotética reconciliación con la artista.

Con el objetivo de aclarar las cosas, varios reporteros no han dudado en preguntar directamente al exjugador sobre los sentimientos que le invaden ante la posibilidad de que Jennifer ya haya encontrado un sustituto en su corazón.

No obstante, Alex ha preferido mantener la reserva y no decir nada explícito al respecto, pero eso no quiere decir que no haya hecho comentarios ante los micrófonos.

¿Indirecta?

De acuerdo al portal de noticias Page Six, el ex de Jennifer lanzó un tipo de 'discurso' deportivo minutos antes de entrar a toda prisa a un restaurante de Miami, donde tenía programada una cita.

Este mensaje que no tiene nada que ver con lo consultado, podría tratarse de un dardo envenenado -o al menos humorístico- contra el actor que ha logrado reconquistar a la diva del Bronx.

"¡Vamos Yankees!", dijo ARod antes de desaparecer.

Es preciso mencionar que los Yankees de Nueva York es el equipo donde Alex desarrolló la mayor parte de su carrera, mientras que Ben Affleck (como buen bostoniano) siempre ha apoyado con fervor a los Boston Red Box, los rivales históricos de los neoyorkinos.

La enemistad que existe entre ambas hinchadas, hizo que Ben se negará a ponerse una gorra de los Yankees de cara a la grabación de una escena de su película 'Perdida'. ¿Será todo parte de una indirecta? ¡Solo ellos lo sabrán!

