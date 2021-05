Con afición: Motagua y Real España por el primer cupo de la gran final en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los Azules llegan con la ventaja mínima bajo el brazo y los Blancos con el valor agregado de definir la llave en su casa. No hay mañana. Hoy se definen a los dos equipos que disputarán la final de la liguilla.



Motagua arriba a San Pedro Sula con el 1-0 logrado en el Estadio Nacional ante un Real España que se meterá a su estadio con la obligación de ganar por dos para pasar o por uno para llevar la serie a penales.



“Tenemos que ser agresivos. Real España tiene que hacer un partido perfecto porque Motagua es un relojito; Diego sabe lo que tiene, corren los 90 minutos”, advirtió ayer el presidente aurinegro Fuad Abufele.



El combate, que se jugará en el Estadio Olímpico, comenzará a las 6:00 de la tarde y será dirigido por Héctor Rodríguez.

Uno de los datos que emocionó a la afición es que la Máquina recibió la autorización de hacer un pilotaje para desarrollar eventos deportivos con público.

No quiere ayuda arbitral

Si España no merece pasar que quede fuera. Yo no quiero pasar con polémica arbitral; si vamos a ganar así, prefiero no clasificar”, dejó claro con su habitual rectitud el jerarca Abufele.



Los dirigidos por Raúl el Potro Gutiérrez arriban al encuentro con ocho partidos seguidos sin poder ganar.



“Nos ha falta el veinte, que es el gol. Yo le llamo el síndrome de las embarazadas, de esas mujeres que quieren hasta el cansancio quedar embarazadas y por más que intentan mil o diez mil cosas no les funciona. Tiene que ver con esa obsesión de hacerlo En el momento que dejan de pensar en eso, al mes oalos dos meses quedan embarazadas. En este caso los goleadores pasan por ese tipo de etapas”, explicó el Potro de forma particular .



El que avance, celebrará y quedará a la expectativa de lo que pase a partir de las 8:00 de la noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Datos del juego

Real España vs. Motagua

Hora: 6:00pm

Estadio: Morazán

Transmite: Canal 5