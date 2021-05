Fuad Abufele: "El mejor momento del arbitraje es cuando Olimpia no fue campeón"

El dirigente de la máquina brindó unas picantes declaraciones que sin duda no sentarán bien en el olimpismo. Foto: EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Real España, Fuad Abufele, brindó una serie de polémicas declaraciones durante una entrevista exclusiva con EL HERALDO, en donde tuvo tiempo para referirse al trabajo arbitral, así como también de lo que hace en el plano deportivo el Olimpia.



El dirigente de la máquina habló acerca de los errores arbitrales que cree que terminaron afectando a su equipo y a la vez se refirió acerca del fútbol que practica el equipo de Pedro Troglio, del cual hizo un calificativo que no sentará nada bien en el olimpismo.

LEA TAMBIÉN: Fuad Abufele: 'Real España no merece estar en la final'

"El fútbol de Olimpia es un fútbol feo"

Fuad Abufele no se anduvo por las ramas y al momento de dar por sentado que los leones superarán al Honduras Progreso en su llave de semifinal tuvo tiempo para definir el estilo de juego de los albos como un "fútbol feo".



"El fútbol de Olimpia es un fútbol feo. Solo es lanzar y lanzar y lanzar. Por eso es que a Olimpia le va a costar vencer a Honduras Progreso mañana, porque no tienen a (Jerry) Bengtson, (Yustin) Arboleda creo que está lesionado y Eddie Hernández no hace un buen trabajo cuando le lanzan la pelota".



Asimismo, el dirigente españolista agregó que "el Olimpia, a falta de Carlos Pineda, ya solo quiere lanzar y lanzar y lanzar y ese fútbol lo entendió el "Potro" (Raúl Gutiérrez) y bloqueó muy bien eso, en cambio Motagua te hace un fútbol más elaborado, más abrir las bandas, más centrar, más desbordes".

VEA: Pedro Troglio renueva con Olimpia hasta 2022

"Cuando mejor estuvo el arbitraje fueron los tres años que Olimpia no fue campeón"

Otro tema en donde el directivo de la máquina brindó controversiales declaraciones fue a la hora de hablar del arbitraje, el cual destacó que ha bajado nivel desde la llegada de Benigno Pineda a la Comisión de Arbitraje, lo cual justamente coincide con la hegemonía de los leones en la Liga Nacional.



"Cuando mejor estuvo el arbitraje en Honduras fueron los tres años que Olimpia no fue campeón. Que casualidad. Era cuando los árbitros estaban arriba, nadie se quejaba y eso que no tiene nada que ver la dirigencia de Olimpia, yo insisto, ellos son personas correctas y todo pero algo está pasando".



Fuad Abufele insistió en que las decisiones arbitrales han beneficiado en mayor parte al Olimpia, principalmente en los partidos en los que el Real España cayó ante los leones en las vueltas regulares.

ADEMÁS: Árbitros Salgado y Moncada, fuera de la final del Clausura



Ante este panorama, Abufele sugirió a la Comisión de Arbitrajes realizar pruebas psicométricas a los encargados de impartir justicia en el campo de juego para así mejorar la calidad del arbitraje.