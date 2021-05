Fuad Abufele: "Real España no merece estar en la final"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Real España, Fuad Abufele, habló en exclusiva con EL HERALDO este martes y mostró sus sensaciones de cara al partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2021 ante el Motagua, el cual en la ida jugada en Tegucigalpa cayeron 1-0.



El compromiso de vueta se disputará el miércoles a las 6:00 PM en el estadio Olímpico, en donde el conjunto españolista buscará remontarle a las águilas para meterse en la gran final.

A los aurinegros les vale una victoria por diferencia de un gol para forzar los penales o derrotar a los azules por un marcador de dos o más goles para dejarlos en el camino en esta llave de semifinales.



Fuad Abufele habló del momento que actualmente vive su equipo, en donde de la mano de Raúl "Potro" Gutiérrez lograron hacerse líderes en la zona norte y cayeron en la final de grupos disputada ante Olimpia.



Ahora con la misión de remontar el 1-0 de la ida favorable para Motagua, Abufele comentó las sensaciones del primer choque ante uno de sus clásicos rivales y lo que espera hasta mañana.



El mandamás españolista se mostró consciente de que fue ampliamente superado por los dirigidos por Diego Vázquez y que deberán mejorar en muchos aspectos si quieren dejarlos en el camino.



"Realmente el equipo no dio un buen nivel el día sábado, hay muchas falencias, muchas deficiencias, situaciones entrenadas, no lo hicieron los jugadores dentro del terreno de juego. La ausencia de Franco Flores también fue muy importante en esa zaga central porque el gol viene de una mala salida de la defensa".

"Motagua nos dejó vivos"

Continuando con sus valoraciones del encuentro del sábado, Abufele agregó que "Motagua nos dejó vivos porque solo fue 1-0, nosotros tenemos con qué hacer nuestro trabajo aquí en el estadio Olímpico y acá el equipo está preparándose muy bien".

El directivo de la máquina dejó claro que mañana su equipo saldrá en búsqueda de revertir el marcador inicial y que harán todo lo posible por superar a su rival en 90 minutos sin la necesidad de irse a los penales.

"Real España no merece estar en la final"

A Fuad Abufele se le consultó sobre las distintas voces que colocan a Olimpia y Motagua como los únicos candidatos al título.



Ambos clubes capitalinos tuvieron una trepidante lucha por el liderato en su respectivo grupo y en los duelos en los que la Máquina se ha enfrentado a ellos terminó llevándose la derrota.



Con casi un mes y medio sin conocer la victoria, Abufele sabe que su equipo no pasa por un buen momento de forma y reconoce lo complicado que será meterse en la final.



"Real España no merece estar en la final, somos claros en eso. Ni a pesar de haber sido primero del grupo, si no merecemos dentro de la cancha yo no quiero estar, y si mañana un error del árbitro nos va a clasificar no quiero pasar".

Abufele agregó que "el España tiene que demostrar, los jugadores tienen que demostrar, nosotros hemos cumplido en todo, hemos dado un buen plantel, un buen cuerpo técnico. Hay muchas falencias por mejorar pero si no merecemos estar no merecemos estar".