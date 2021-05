El Salvador iniciará esta semana donación de 34,000 dosis para siete municipios hondureños

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El Salvador confirmó este martes que hará una donación de 34,000 dosis de la vacuna anticovid para la población de los siete municipios hondureños y el proceso de entrega no tardará.

Las autoridades detallaron que esta misma semana iniciarán con el proceso de entrega. Se desconoce cómo será el mecanismo para la distribución una vez que las dosis estén en suelo catracho.

La noticia la confirmó el ministro de Salud salvadoreño, Francis Alabi, durante la reunión que sostuvo con los alcaldes de siete municipios de Honduras.

“Estamos para poderles dar todo ese apoyo y compartir las experiencias que se han tenido”, expresó Alabi en la reunión con los alcaldes de Cedros, Ojojona, Santa María del Real, Arada, San Marcos de Caiquín, Manto y San José de Colinas, que días atrás solicitaron a Nayib Bukele una donación de vacunas.

LEA: 'En medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador': JOH tras donación de vacunas



El gobierno de Bukele tiene dos objetivos, dijo Alabi, "que el buen manejo de la pandemia continúe en El Salvador y compartir la experiencia positiva con países centroamericanos".



Asimismo, agregaron que ello (la donación de vacunas a Honduras) no afecta el ritmo de inmunización en El Salvador, puesto que se cuentan con dosis suficientes.

VEA: "A Honduras lo miran de menos": David Chávez por baja compra de vacunas

El proceso de entrega iniciará esta misma semana, dijo el ministro de Salud salvadoreño.



En la reunión, los alcaldes hondureños detallaron cómo está segmentada la población de sus municipios para justificar la petición.

Los alcaldes esperaban una donación de 121,800 dosis tal y como lo habían solicitado a Bukele, sin embargo, de momento solo se confirmaron 34,000 dosis.

ADEMÁS: "Con el mayor gusto del mundo las recibimos": ministra de Salud por donación de vacunas de Bukele

Esta mañana también el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, agradeció el nombre gesto de El Salvador e instó a los países que tengan un excedente de vacunas, "si no pueden donarlas, no hay problema; nosotros tenemos dinero para comprarlas, pero no dejen vencer esas vacunas, por favor".