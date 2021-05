Ever Velásquez, bombero sobreviviente, buscará convertirse en diputado

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ever Miguel Velásquez, el bombero que sobrevivió al devastador incendio en el que cuatro de sus compañeros perdieron la vida en la zona conocida como "La Montañita", en el departamento de Francisco Morazán, busca convertirse en diputado al Congreso Nacional en las próximas elecciones generales de noviembre.



El apagafuegos dijo recientemente que buscará legislar por mejores condiciones laborales para sus colegas bomberos y para promover la protección de los recursos naturales del país, todo esto, de la mano del Partido Unificación Democrática (UD).

"Estoy completamente preparado para proteger el bosque y continuar con la lucha que dejó pendiente mi paisana Berta Cáceres", dijo recientemente, al tiempo que detalló que solo está a la espera de concluir trámites con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se le asigne su número de casilla en la papeleta por Franciso Morazán.



El joven de 23 años de edad, que desde que se convirtió en el único sobreviviente de la tragedia ocurrida aquel 25 de abril de 2018, ha utilizado su posición dentro de la noble institución para promover el respeto a los recursos naturales y ha sido ejemplo para miles de jóvenes, motivándolos a sortear las dificultades a pesar de cualquier adversidad, por lo que ahora también se ha convertido en todo un personaje en las redes sociales.

Velásquez dijo que entre sus motivaciones para incursionar en política están "que la muerte de mis compañeros no ha sido en vano y me ha dolido que después del accidente mis compañeros no reciban el equipo y el apoyo que realmente merecen, también las leyes contra el delito medioambiental no son lo suficientemente rígidas y ya muchos ríos han sido privatizados, siguen los incendios forestales, la tala de nuestros bosques continúa aún en aumento", entre otras.

