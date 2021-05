"En medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador": JOH tras donación de vacunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se pronunció en las últimas horas sobre la donación de vacunas a siete alcaldes hondureños, anunciada por su homólogo salvadoreño Nayib Bukele.



Hernández aprovechó su comparecencia en una conferencia de prensa en la que se refirió a diferentes proyectos que se estarán desarrollando en el país en los próximos meses, con el objetivo de promover la recuperación tras el impacto de los huracanes Eta y Iota.

"Quiero agradecer esa gestión de los alcaldes y la respuesta que ha tenido el gobierno de El Salvador, porque así como en medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador con medicamentos, con otro tipo de equipo, donándolo, hoy recíprocamente estamos recibiendo noticias que nos pueden atender para adquirir una vacuna que por razones diplomáticas no está disponible para nosotros", dijo el presidente hondureño.



De igual forma, hizo un llamado a los países que tengan un excedente de vacunas, "si no pueden donarlas, no hay problema; nosotros tenemos dinero para comprarlas, pero no dejen vencer esas vacunas, por favor", enfatizó.

A la vez aseguró que las autoridades nacionales continúan trabajando para comprar vacunas que permitan inmunizar a la población hondureña, por lo que se mantienen pláticas con autoridades de países amigos, como con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien busca conseguir un acuerdo de vacunas con Pfizer.



Por su parte, la Secretaría de Salud anunció más temprano, que el próximo viernes estaría llegando un lote con 40 mil vacunas Sputnik V, provenientes de Rusia. Este sería el segundo cargamento de vacunas rusas que llega a territorio nacional, después de las 6,000 que fueron compradas y que arribaron a Honduras el pasado 16 de abril.

