"No puede ser que estén muriendo personas y que El Salvador done lo de su gente", reclama diputada salvadoreña

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La alegría y esperanza que embargó a los siete alcaldes hondureños tras la donación de vacunas anunciada por Nayib Bukele, también representa indignación y molestia para la población y autoridades de la República hermana de El Salvador.

Este martes, Dina Yamileth Argueta, diputada salvadoreña del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), salió a la palestra pública a expresar su sentir sobre la "solidaridad" de su mandatario con el pueblo de Honduras. Y aunque señaló en reiteradas ocasiones -a medios locales- que se opone, sus declaraciones dejaron entrever su desacuerdo con la decisión tomada por Bukele.

VEA: Alcaldes hondureños agradecen donación de vacunas y viajan a El Salvador

"Creo que en el tema del acceso a la salud y sobre todo en un momento tan difícil que vive el país la solidaridad debe traspasar fronteras, sin embargo, debe haber privilegio especial para nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas", comenzó diciendo la parlamentaria.

Seguidamente, aceptó la fuerte campaña de vacunación que su gobierno realiza con la ciudadanía, siendo que El Salvador ha alcanzado más de 1 millón de personas vacunadas con primeras dosis y 155 mil más con la inoculación total. Pero, "también hay una gran parte de la población salvadoreña que está esperando por esa vacuna", refutó.

"Los salvadoreños siguen esperando esa respuesta del sistema de salud, esa vacuna, y no puede ser que se nos estén muriendo tres, cuatro (y) cinco personas diarias que, ahora no salen en los registros y no son visibles publicamente, pero que están ahí mientras El Salvador está donando lo que tiene que invertir en su población y en su gente", sentenció Argueta.

Horas después se pronunció en redes sociales:

+Un saturado Hospital Gabriela Alvarado urge de cupos y espacio

"Contacten a los siete alcaldes"

El domingo, en horas de la noche, Nayib Bukele dio a conocer vía Twitter la donación de vacunas anticovid para siete municipios de Honduras, luego de una petición pública hecha por sus respectivos alcaldes.

Sin embargo, el mandatario especificó que estos insumos no afectarían a la jornada de inmunización que desarrollan en su país.

"Las dosis que donaremos no afectarán en lo absoluto el ritmo de vacunación en El Salvador (que está al máximo de nuestra capacidad humana). Los cargamentos programados de vacunas que recibiremos nos dejan un margen suficientemente amplio para donar algunas", escribió Bukele en un tuit.



Por su parte, los ediles originarios de los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara y Lempira, ya se encuentran en territorio salvadoreño donde sostendrán una reunión con el ministro de Salud, Francisco Alabi, con el fin de determinar las condiciones de la adquisición de las vacunas contra la covid-19.

DE INTERÉS: "En medio de esta pandemia hemos apoyado a El Salvador": JOH tras donación de vacunas